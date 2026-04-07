El hijo mayor de Trump dice que la UE es un «desastre» que importa «violadores»

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Zagreb, 7 abr (EFE).- El empresario Donald Trump júnior, hijo mayor del presidente de Estados Unidos, opinó este martes desde Bosnia-Herzegovina que la Unión Europea es un «desastre» que, según su parecer, defiende la importación de «violadores del Tercer Mundo».

«He estado en decenas de conferencias de negocios. Los mayores nombres de la banca, las finanzas, la tecnología y la IA, de todo el mundo, coinciden en que Europa es un desastre. Todos». aseguró Donald Trump junior, vicepresidente de la empresa familiar The Trump Organization, pero que no ejerce cargo público alguno.

Durante su participación en un panel de negocios en la ciudad de Banja Luka, el hijo de Donald Trump calificó de «payasada» las políticas de la UE y afirmó falsamente que la UE plantea que «hay que importar del Tercer Mundo a violadores, aunque éstos vayan a violar a vuestros hijos, pero eso es correcto, porque es una cosa cultural».

Dijo también, sin aportar cifras, que los inversores evitan ahora a Europa Occidental, «ya que no se sabe cuál será el próximo paso de la burocracia», entre otras razones, informa la emisora pública RTRS, de la República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina.

En su opinión, Europa del Este y la República Srpska han logrado evitar algo de esa «cultura woke» y preservar el sentido común.

Trump júnior está en Banja Luka como invitado personal de Igor Dodik, hijo del líder separatista prorruso serbobosnio de la República Srpska, Milorad Dodik. EFE

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