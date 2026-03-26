El hijo menor de Rivas será escuchado por un juez en Italia en un nuevo procedimiento

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Cagliari (Italia), 26 mar (EFE).- El hijo menor de Juana Rivas y de su expareja Francesco Arcuri será escuchado en Italia previsiblemente el 2 de abril por un juez de instrucción, en un nuevo procedimiento por presunto maltrato de su padre en momentos posteriores a los hechos por los que está imputado actualmente.

Según aseguraron a EFE fuentes jurídicas cercanas al caso, el menor, de 12 años, prestará declaración a puerta cerrada en lo que se llama en Italia un «incidente probatorio», es decir, un procedimiento que permite recabar pruebas durante la fase de investigación antes de la apertura de un eventual juicio.

Se trata de un mecanismo que se utiliza para pruebas que no se pueden repetir, que son urgentes o que involucran a testigos vulnerables, como en el presente caso, y garantiza que la declaración sea válida si finalmente se inicia un juicio.

Aunque el caso se encuentra en una fase preliminar, de abrirse el juicio, los cargos que se imputarían a Arcuri, según estas fuentes, serían similares a los que actualmente enfrenta en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste), donde se le juzga por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos, principalmente por hechos ocurridos en 2019 y 2022.

En la presente causa no se contempla la declaración del menor, aspecto sobre el cual coinciden tanto la defensa de Arcuri como la de Rivas. No obstante, si resultara pertinente o fuera de utilidad, dicha declaración podría eventualmente ser utilizada, dado que ambas partes buscan evitar que el niño intervenga en este juicio.

Durante la audiencia de este jueves, el juez a cargo de este juicio confirmó que estaba informado de que la declaración del menor se realizará el próximo jueves 2 de abril, aunque precisó que no es competencia de su tribunal.

Asimismo, las partes debatieron sobre el procedimiento, abordando si estaban debidamente informadas y representadas, así como las garantías legales destinadas a proteger al menor durante la declaración.

El italiano enfrenta este proceso en una causa independiente a la que tiene lugar en España, en la que se investiga a Rivas por un presunto delito de sustracción internacional de menores, y que se suma a un largo pleito que dura ya casi una década. EFE

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