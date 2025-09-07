El hispano-ecuatoriano Jeremy resguarda el pleno del Racing de Santander

Madrid, 7 sep (EFE).- Un doblete del hispano-ecuatoriano Jeremy Arévalo y una diana del colombiano Gustavo Puerta firmaron la remontada del Racing de Santander en Almería (2-3) para rubricar el pleno del cuadro cántabro, líder en solitario de LaLiga Hypermotion (Segunda División) con cuatro victorias tras otras tantas jornadas tras el pinchazo del Sporting de Gijón ante el Deportivo (1-0).

El equipo de José Alberto López se sobrepuso al buen inicio de partido de los pupilos de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, que en menos de veinte minutos se situaron con una clara ventaja de 2-0 tras los tantos de Adrián Embarba y Nico Melamed.

En cambio, la expulsión del senegalés Dion Lopy poco antes de la media hora dejó en inferioridad al Almería y el Racing no lo desaprovechó.

La entrada tras el descanso de Jeremy fue determinante. En un minuto el jugador nacido en Cantabria revolucionó el partido al lograr los dos tantos que significaban el empate y que encontraron la culminación de la remontada, a un cuarto de hora del final, con la diana de Gustavo Puerta.

Todo un golpe para un Almería que tiene el ascenso como objetivo y un aldabonazo para el Racing, ya líder en solitario con tres puntos de ventaja sobre el Sporting, que fue frenado el sábado en Riazor con un solitario y postrero tanto del deportivista Dani Barcia, triunfo que deja al conjunto gallego en la zona de promoción, cuarto, igualado con Valladolid, Cádiz y Málaga, a falta de que este lunes se dispute el encuentro Eibar-Andorra, ya que una victoria de la escuadra del Principado le situará en la segunda plaza.

Los tres empataron. El Valladolid en el campo del Zaragoza (1-1), el Málaga ante el Granada (2-2) después de disponer de dos goles de ventaja, los que equilibró el Cádiz este domingo en el Reale Arena ante la Real Sociedad B, choque en el que tras ir perdiendo por 3-1 pudo igualar con un doblete del georgiano Iuri Tabatadze.

El Mirandés, que el pasado curso rozó el ascenso, sumó su segundo triunfo seguido, esta vez en el Carlos Belmonte ante el Albacete (1-4), el Córdoba y el Ceuta lograron su primera victoria del curso ante el Castellón (2-1) y el Huesca (2-1), en tanto que el Granada y la Cultural Leonesa alcanzaron su primer punto al igualar ante el Málaga (2-2) y el Leganés (0-0).

Las Palmas, otro aspirante a retornar a Primera división, igualó en El Plantío ante el Burgos en un partido con muchas ocasiones pero poco acierto ante las porterías rivales, lo que impide a ambos acercarse a la zona de privilegio. EFE

