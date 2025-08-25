El incendio de Arganil arrasó más de 64.400 hectáreas, uno de los mayores de Portugal

Lisboa, 25 ago (EFE).- Las llamas arrasaron más de 64.400 hectáreas en la zona de Arganil, según cifras preliminares de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), convirtiéndose en uno de los mayores incendios registrados en la historia de Portugal.

Así lo confirmó una fuente de la ANEPC a EFE, quien añadió que no hay incendios de gravedad en curso este lunes, después de que el fin de semana se dieran por controlados los fuegos que seguían activos tras más de 20 días en los que las llamas arrasaron varias regiones del país.

«Seguimos con los bomberos, las fuerzas todavía en el terreno, tanto en Arganil, y en la zona de Piódão, como en Sabrosa, que fueron los mayores incendios de los últimos días; seguimos con un contingente todavía considerable», agregó la fuente.

En Arganil (distrito de Coimba), donde el incendio comenzó el pasado 13 de agosto, siguen desplazados más de 700 bomberos que trabajan en labores de vigilancia después de que este domingo se diera por controlado este foco.

Aunque las llamas empezaron en esta localidad, rápidamente se expandieron y afectaron a diversos municipios de los distritos de Coimbra, Castelo Branco y Guarda.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

