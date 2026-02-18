El incidente Vinícius-Prestianni también suscita reacciones en la prensa de Argentina

3 minutos

Redacción Deportes, 17 feb (EFE).- La prensa argentina se hizo eco este martes de las reacciones tras el supuesto insulto racista por parte del delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinícius Jr. en el partido por el repechaje de la Liga de Campeones de la UEFA jugado en Lisboa.

El diario deportivo Olé destacó en sus redes sociales una declaración del exjugador francés Thierry Henry durante una transmisión televisiva en la que aseguró que “vamos a ver qué tan gran hombre es Prestianni. Él se cubrió el rostro, no puede decir que no dijo nada».

Asimismo, también recogió los dichos de la exestrella neerlandesa Wesley Sneijder, quien afirmó que “Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo va a decir, al menos que lo diga sin taparse la boca”.

Olé también detalla en su web que Prestianni podría ser sancionado con diez fechas de castigo por parte de la UEFA tras la correspondiente investigación.

El árbitro del encuentro, el francés François Letexier, aplicó el protocolo de la UEFA contra el racismo, implementado en 2009, en el cual se estipula la detención del partido tras la acción considerada como acto racista, a la vez que se emite un anuncio por megafonía pidiendo que cese el comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Si la acción continúa, el árbitro debe suspender el partido durante un tiempo determinado y mandar a los equipos a los camerinos, tras lo cual se hace un segundo aviso.

En caso de persistir la ofensa tras reanudar el encuentro, el colegiado puede terminarlo de forma definitiva.

La reacción de Mbappé

A su vez, Clarín tituló en su edición deportiva digital “Todos contra Gianluca Prestianni tras el escándalo con Vinícius en Benfica-Real Madrid: Mbappé lo insultó cara a cara y pidió que lo suspendan en la Champions”, detallando las circunstancias vividas tras la situación que se dio en el gramado del Estadio de la Luz tras la anotación del brasileño y la supuesta agresión verbal del jugador formado en Vélez Sarsfield.

Clarín puso énfasis en las declaraciones en zona mixta de Mbappé, quien dijo que tenían que “dar ejemplo para todos los niños que nos miran, hay cosas que no podemos aceptar. No hay que generalizar, tengo amigos portugueses, me tratan muy bien pero cuando una persona se comporta así hay que decirlo. La gente no sabe qué ha pasado y por eso nos ha silbado».

«No podemos aceptar que un jugador que juega la máxima competición de Europa se comporte así. Este chico no merece jugar más la Champions League. Veremos qué pasa con la UEFA, que siempre intenta hacer cosas. Ahora tiene un caso grave y espero que haga algo», añadió Mbappé, quien también detalló que Prestianni le gritó «cinco veces mono» a Vinícius Jr.

El perfil de Prestianni

Por su parte, La Nación, aparte de relatar los hechos, puso especial atención en detallar la muy corta trayectoria de Gianluca Prestianni, un joven de 20 años “cuya carrera está en pleno ascenso”.

Debutó con la camiseta de Vélez Sarsfield con apenas 16 años, convirtiéndose en el jugador con el estreno más precoz en la historia del club campeón de la Copa Libertadores en 1994.

Según La Nación, la salida de Prestianni de Vélez hacia el Benfica en 2024 se dio en un marco muy violento para el juvenil, ya que la barra brava lo amenazó de muerte tras un desempeño irregular.

Actualmente José Mourinho lo tiene muy en cuenta en el primer equipo del cuadro lisboeta y comparte usualmente alineación con sus compatriotas Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y el colombiano Richard Ríos. EFE

laa