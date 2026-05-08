El independentista Plaid Cymru gana las elecciones en Gales pero no logra mayoría absoluta

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Londres, 8 may (EFE).- La formación independentista galesa Plaid Cymru se proclamó este viernes como la primera fuerza más votada en las elecciones al Parlamento galés (Senedd), tras lograr 43 escaños pero sin alcanzar la mayoría absoluta, mientras los laboristas firmaron un batacazo histórico tras casi tres décadas de gobierno en la región.

Plaid Cymru, que apuesta a largo plazo por la independencia de la región del Reino Unido y defiende el idioma galés, consiguió hacerse con un 35,4 % de los votos y consiguió una veintena más de escaños de los que tenía hasta ahora en la Cámara baja galesa.

Tras conocer el escrutinio final, el líder de la formación independentista galesa, Rhun ap Iorwerth, que se posicionó como posible futuro ministro principal de Gales, dijo estar «listo» para formar el próximo Gobierno galés y afirmó que comenzaría próximamente las negociaciones con otros partidos políticos para recabar apoyos.

Tras estas elecciones, el Senedd, fundado en 1998, ampliará su tamaño de los 60 escaños actuales a 96, seis parlamentarios por cada circunscripción en la que se divide la región.

Las urnas beneficiaron también a la formación populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, que irrumpe en la Cámara baja galesa con 34 escaños y tras alcanzar cerca de un 30 % de los votos.

Por el contrario, la peor parte se la llevó el Partido Laborista, que ha visto como los comicios del jueves han puesto fin a su hegemonía política en la región, tras 27 años en el gobierno regional, para relegarlos a un triste tercer puesto, perdiendo 35 asientos y conservando tan solo nueve.

La actual ministra principal de Gales, Eluned Morgan, también laborista, perdió su escaño y no se sentará en la nueva legislatura del Senedd. Presentó de inmediato su dimisión como dirigente del partido.

El mapa político galés se completa con los siete escaños logrados por el Partido Conservador, así como con los dos con los que entró el Partido Verde (Green Party) y el único que arañaron los liberaldemócratas.

Con la victoria de Plaid Cymru en Gales, y con el Partido Nacionalista Escocés (SNP) previsiblemente renovando mandato en Escocia y con la promesa de un nuevo referéndum de autodeterminación en 2028, el nacionalismo alcanza cotas muy altas en el Reino Unido.

Esto implicaría que tres de las cuatro naciones históricas del Reino Unido estarían en manos de formaciones nacionalistas pues la provincia de Irlanda del Norte también está gobernada por los izquierdistas del Sinn Féin, brazo política del inactivo IRA, que buscan la reunificación de la isla de Irlanda. EFE

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