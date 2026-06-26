El IPI insta a la OTAN a revisar el veto a periodistas para cubrir la cumbre de Ankara

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Viena, 26 jun (EFE).- El Instituto Internacional de Prensa (IPI, en inglés) y otras asociaciones instaron este viernes a la OTAN a reconsiderar la denegación de acreditaciones a varios periodistas para cubrir la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará el 7 y 8 de julio en Ankara, tras expresar su preocupación por esta práctica.

En una carta abierta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el IPI, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios de Comunicación, el Observatorio de Derechos Humanos o la ONG Human Rights Watch, entre otros, resaltan que la denegación de acreditaciones constituye una limitación directa a la información pública y una privación de perspectivas independientes en Turquía.

«La OTAN, una alianza fundada explícitamente sobre los valores compartidos de la democracia, la libertad individual y el Estado de derecho, tiene la responsabilidad institucional de garantizar que sus eventos públicos no reflejen ni legitimen entornos mediáticos nacionales represivos», señalan.

En los últimos días, se conoció que la OTAN rechazó las solicitudes de acreditación de varios medios de comunicación independientes, generalmente de medios turcos críticos con el Gobierno islamista de su país, que recibieron notificaciones de rechazo sin especificar motivos.

La misiva pide a la organización con sede en Bruselas que explique detalladamente «los criterios aplicados para evaluar las solicitudes de acreditación» y el papel que desempeñaron las autoridades gubernamentales turcas en dicho proceso.

Además, insta a establecer un mecanismo de apelación inmediato que permita a medios y periodistas impugnar las decisiones antes de la inauguración de la cumbre, así como que se proporcionen razones específicas y por escrito del rechazo de las solicitudes.

Según el IPI, la Dirección de Comunicaciones de Turquía, que opera bajo el control de la Presidencia del país, ha sido acusada repetidamente por diversas ONG de «utilizar sistemáticamente la acreditación de prensa para presionar a periodistas críticos».

«Si una institución gubernamental con un historial documentado de restricción del acceso a la prensa ha participado en este proceso, la OTAN corre el riesgo de permitir que las presiones de los medios nacionales influyan en lo que debería ser un marco de acreditación independiente», señala el IPI en su comunicado. EFE

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