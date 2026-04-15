El izquierdista Sánchez escala al tercer lugar de elecciones de Perú, con 84,5 % escrutado

3 minutos

Lima, 15 abr (EFE).- Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sigue ascendiendo en el escrutinio de las elecciones en Perú y, con el 84,5 % de las actas contabilizadas, ya es tercero tras superar al centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

Sánchez, exministro de Castillo, registra actualmente el 11,39 % de votos válidos, al sumar 1.653.655 papeletas, mientras que Nieto quedó relegado a la cuarta posición con el 11,38 % de los votos, con 1.651.588 sufragios.

En primer lugar permanece la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el 16,85 % de los votos, equivalentes a 2.445.488 apoyos.

En segunda posición sigue el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) al registrar el 12,20 % de los votos, que equivalen a 1.771.766 papeletas.

Si Sánchez sigue la misma progresión que ha registrado en las últimas horas, es posible que logre arrebatar a López Aliaga la segunda plaza que da acceso a enfrentarse en la segunda vuelta con Fujimori.

La brecha entre López Aliaga y Sánchez se ha reducido de alrededor de 500.000 votos cuando el escrutinio iba al 70 % a rondar ahora los 160.000 votos con el 84,5 % escrutado.

Este cambio de tendencia se debe a que los votos de zonas rurales son uno de los últimos en computarse, y en esas zonas Sánchez es el candidato más votado.

Mientras López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital Lima y las principales ciudades de Perú, que son los que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la ‘Ruta Castillista’ con la promesa de liberar al encarcelado expresidente y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

Ante este escenario, López Aliaga denunció fraude sin pruebas al alegar que se vio perjudicado por los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima debido a la demora en el reparto del material electoral que debía llegar a los colegios.

Así, este martes el empresario y exalcalde de Lima reunió a cientos de sus seguidores para llamarlos a la «insurgencia civil» y a «incendiar la pradera», a la vez que pidió nuevamente detener a Pierto Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucionara con la ampliación de la votación hasta el lunes. EFE

fgg/ah