El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas viaja a México y se reunirá con Sheinbaum

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Ginebra, 17 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, viajará del 19 al 22 de abril a México, donde se reunirá entre otras autoridades con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes su oficina en un comunicado.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas, indicó la nota oficial.

También se reunirá con representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y con miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país.

Como es habitual, el alto comisionado celebrará una conferencia de prensa en su último día de visita, para hacer balance del viaje. EFE

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