El jefe de Gabinete de Milei en el ojo del huracán por viajes en avión

3 minutos

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, está en el ojo del huracán por un viaje a Estados Unidos de la comitiva presidencial en el que participó su esposa y otro a Uruguay, de carácter familiar, en un avión privado, por los que ya acumula denuncias en la Justicia.

Adorni, quien también es portavoz del presidente argentino, Javier Milei, viajó el pasado viernes junto a la comitiva del jefe de Estado para la cumbre americana de seguridad celebrada en Miami el día siguiente y para participar luego en Nueva York en el ‘Argentina Week’ con inversores internacionales.

Su esposa, Bettina Angeletti, iba en el avión presidencial, lo que desató una fuerte polémica en la opinión pública.

«Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe», justificó Adorni, quien dijo que su mujer había comprado un vuelo a Nueva York por 5.348 dólares (unos 4.600 euros) y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, Angeletti terminó viajando en ese avión por «invitación de Presidencia».

A raíz de este viaje, la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales contra Adorni, la primera por defraudación contra la Administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la segunda por malversación de fondos públicos y uso indebido de bienes del Estado.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso una petición de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti.

Viaje a Uruguay

Otro vuelo que desató polémica es el que Adorni, su esposa, sus dos hijos y un amigo, el periodista Marcelo Grandio, hicieron en febrero a Punta del Este (Uruguay) en un vuelo privado.

«Él pagó sus cuatro pasajes, creo que por 3.600 dólares (3.127 euros) en total. (…) Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión. (…) Lo pagó él con plata del Estado», dijo este jueves Grandio al canal LN+.

Tras estas declaraciones, Pagano anunció en X que presentó otra denuncia contra Adorni «por enriquecimiento ilícito, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco».

La secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, salió en su defensa en esa misma red: «Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos».

También defendieron públicamente al jefe de Gabinete el propio presidente, otros ministros y numerosos funcionarios oficialistas.

‘Desconexión astronómica’

El escándalo trajo a la palestra antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aviones por parte de funcionarios públicos.

El 8 de marzo de 2021 criticó en X a un gobernador por viajar en un avión privado a Buenos Aires. «El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico», señaló.

Ya como portavoz presidencial, en agosto de 2024, anunció la firma de un decreto para prohibir los viajes particulares de funcionarios en aeronaves públicas: «De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública». EFE

nk/pd/mgr