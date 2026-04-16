El jefe del ejército pakistaní visita Irán para conversar sobre las negociaciones con EEUU

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El influyente jefe del ejército pakistaní se reunió este jueves en Irán con el presidente del Parlamento, en el marco de las conversaciones en curso para organizar una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Estados Unidos se mostró optimista sobre el diálogo con Irán y prosiguió sus esfuerzos de mediación entre Israel y Líbano, afirmando que sus «líderes» conversarán este jueves.

Pakistán acogió el pasado fin de semana un primer ciclo de negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar una solución duradera a la guerra en Oriente Medio, que concluyó sin acuerdo.

El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, se reunió este jueves con el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

La agencia iraní Mizan publicó unas fotos de ambos hombres dándose un cordial apretón de manos frente a las banderas de sus respectivos países.

La delegación pakistaní llegó el miércoles a Irán, poco antes de que Washington mencionara la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con la república islámica.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que su gobierno es «optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo».

Por ahora «no hay una fecha» fijada, declaró a la prensa el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

Irán ha reafirmado su voluntad de negociar, pero se mantiene firme en una exigencia fundamental: el derecho del país a un programa nuclear civil, abriendo únicamente la puerta a debates sobre «el nivel y el tipo de enriquecimiento» de uranio.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que, si Irán rechaza una propuesta estadounidense en la que se le exige, entre otras cosas, renunciar al «armamento nuclear», Israel lanzará ataques «aún más dolorosos» contra nuevos objetivos.

– Gira diplomática –

Ante este conflicto que se ha cobrado miles de vidas, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial, el mundo espera que se prorrogue el alto el fuego de dos semanas vigente desde el 8 de abril y que vence la próxima semana.

El optimismo surgió tras la intensa gira diplomática de cuatro días del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el miércoles en Arabia Saudita y el jueves en Catar.

Estos dos países y otros aliados de Estados Unidos en el Golfo fueron blanco de ataques casi diarios por parte de Irán antes de la tregua, en represalia por los bombardeos israeloestadounidenses que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero.

Además del programa nuclear iraní, otro de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos e Irán es el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas mundial.

Sobre el terreno, Teherán sigue cerrando el estrecho y Washington impone desde el lunes un bloqueo a los barcos que zarpan de o se dirigen a puertos iraníes.

El ejército estadounidense anunció el miércoles que había impedido a diez buques zarpar de los puertos iraníes. Según Washington, el «90%» de la economía iraní depende del comercio marítimo.

En respuesta, Irán esgrimió la amenaza de un bloqueo del mar Rojo y amenazó con hundir los barcos estadounidenses si intentaban hacer de «policía» en el estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró el jueves que su país bloqueará los puertos iraníes «el tiempo que sea necesario».

– «Punto de partida» –

En cuanto al otro frente de la guerra, en Líbano, tanto Estados Unidos como Irán presionan para que se ponga fin a las hostilidades.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento islamista libanés Hezbolá atacó a Israel en represalia a los bombardeos contra su aliado Irán.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados.

El embajador israelí y su homóloga libanesa se reunieron el martes en Washington, el primer diálogo directo de alto nivel entre los dos países desde 1993.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió el miércoles en su red Truth Social que Washington está «intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y Líbano», dos países técnicamente en guerra desde hace décadas.

«Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!», anunció.

La ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, afirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu «hablará» con el presidente libanés, Joseph Aoun.

El mandatario libanés no confirmó que se fuese a producir esa conversación, y se limitó a reiterar la importancia de un alto el fuego, calificándolo del «punto de partida natural para las negociaciones directas».

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní afirmó que una tregua en Líbano es «tan importante» como la de Irán.

Las fuerzas israelíes ocupan actualmente partes del sur de Líbano, y su gobierno se ha resistido a considerar cualquier cese al fuego hasta que Hezbolá sea desmantelado.

El ejército israelí destruyó este jueves un puente clave en el sur del país y mató a una persona al bombardear la carretera que une la capital libanesa, Beirut, con la capital siria, Damasco.

Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel.

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