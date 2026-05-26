El juvenil Keyrol Figueroa encabeza la convocatoria de Honduras para enfrentar a Argentina

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Tegucigalpa, 26 may (EFE).- El entrenador de Honduras, el español José Francisco Molina, convocó este martes a 26 jugadores, entre ellos al delantero del Liverpool ingles Keyrol Figueroa, para el amistoso con Argentina que se disputará el próximo 6 de junio en Estados Unidos.

La convocatoria del delantero juvenil del Liverpool, Figueroa, junto a la de Christian Canales, el regreso de David Ruiz (Inter Miami) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor, de Turquía), son las principales novedades de la lista de Molina.

De los convocados por el entrenador español, diez futbolistas juegan en clubes extranjeros y los 16 restantes pertenecen a equipos de la liga local.

Entre las bajas destacan Deybi Flores, actualmente sin equipo, Leonardo Posadas y Antony Lozano.

El combinado hondureño tiene previsto viajar el próximo 1 de junio rumbo a Houston (Texas, EE. UU.) para ultimar la preparación del encuentro ante la campeona del mundo, que se jugará en el estadio Kyle Field de College Station.

Molina asumió el cargo el pasado 3 de marzo tras ser contratado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) con el principal objetivo de clasificar al país para el Mundial de 2030.

Los convocados por el timonel de la ‘H’ son:

Porteros: Alex Güity (Universidad Pedagógica), Edrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Clinton Benett y Kevin Güifi (Olimpia); Cristian Canales (Choloma), Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza y Luis Vega (Motagua); Denil Maldonado (Rubin Kazan-RUS), Darlin Mencía (Montevideo Wanderers-URU) y Joseph Rosales (Austin-USA).

Centrocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez (Olimpia); Kervin Arriaga (Levante-ESP) y David Ruiz (Inter Miami-USA).

Delanteros: Alenis Vargas (Manisa-TUR), Dereck Moncada (Lugano-SUI), Erick Puerto (Platense), Exon Arzú (Real España), Jeffry Miranda (Génesis), Jorge Benguché (Olimpia), Luis Palma (Lech Poznan-POL), Rigoberto Rivas (Kocaelispor-TUR) y Keyrol Figueroa (Liverpool-GBR). EFE

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