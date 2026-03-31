El Kospi surcoreano baja casi un 4 % en la apertura tras amenazas de Trump contra Irán

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Seúl, 31 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdía casi un 4 % en la apertura de este martes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con «destruir» infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo para detener el conflicto con Irán.

Tras los primeros quince minutos de negociación, el indicador se descendía un 3,74 % o 197,57 puntos, hasta los 5.079,73 enteros. El Kospi descendió un 2,97 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también disminuía un 2,65 %, o 29,37 puntos, hasta las 1.077,68 unidades.

El descenso de la Bolsa de Corea del Sur se produce en medio de preocupaciones por un posible ataque estadounidense a instalaciones de producción de hidrocarburos de Irán, como la isla de Kharg, lo cual podría provocar mayores interrupciones en el suministro energético.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajaba casi un 4 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso cercano al 6 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor sufría una reducción por encima del 2 %, y su empresa hermana Kia registraba una dismunición aproximada del 3 %. EFE

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