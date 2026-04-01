El Kospi surcoreano repunta más del 5 % a la apertura ante posible distensión en Irán

2 minutos

Seúl, 1 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntaba por encima del 5 % a la apertura de este miércoles, ante el anuncio de Washington de haber cumplido sus objetivos en el conflicto contra Irán y de una posible retirada de tropas.

Tras la primera media hora de negociación, el indicador se crecía un 5,09 % o 257,36 puntos, hasta los 5.309,82 enteros. El Kospi se desplomó un 4,26 % en el cierre de la sesión previa.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran aumentos mayores al 5 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también aumentaba un 4,58 %, o 48,16 puntos, hasta las 1.100,55 unidades.

El repunte de la Bolsa surcoreana sucede después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que se prevé una retirada de tropas en el conflicto en Oriente Medio en unas dos o tres semanas, y que se dejará la responsabilidad de la seguridad en el estrecho de Ormuz a otras naciones que dependen de la vía clave para el transporte de crudo.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparaba casi un 7 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un aumento aproximado del 7,5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor gozaba un incremento de casi el 6 %, y su empresa hermana Kia subía alrededor del 4,50 %. EFE

rvb/rrt