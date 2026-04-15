El Kospi surcoreano se dispara un 3,6 % en la apertura ante posible diálogo de EEUU e Irán

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Seúl, 15 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, saltaba un 3,6 % este miércoles en la apertura ante la potencial reanudación de los diálogos de paz entre Washington y Teherán tras el fracaso de sus negociaciones el fin de semana pasado.

Tras la primera media hora de negociación, el indicador subía 214,90 puntos, hasta situarse en 6.182,65 unidades. En la sesión previa, cerró con un repunte del 2,74 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se incrementaba un 1,40 %, o 15,73 puntos, hasta 1.137,61 enteros.

El desempeño positivo de la Bolsa surcoreana sucede después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán para poner fin a la guerra podrían retomarse esta semana.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentaban alrededor del 4 %, mientras que las de su principal rival, SK Hynix, subían casi un 6 %

El fabricante de vehículos Hyundai Motor se elevaba cerca del 5 % y su empresa hermana Kia hacía lo propio creciendo un 3 %. EFE

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