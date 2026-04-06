El Kospi surcoreano sube un 1,36 % ante el nuevo ultimátum de Trump contra Irán

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Seúl, 6 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,36 % este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pareciera extender un día su plazo en las negociaciones para abrir el estrecho de Ormuz.

El indicador aumentó 73,03 puntos, hasta situarse en 5.450,33 enteros. El Kospi creció un 2,74 % al cierre de operaciones el viernes.

Por otro lado, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendió un 1,54 %

La subida del Kospi se produce después de que Trump amenazara con atacar infraestructura energética de Irán si no reabre la vía clave de transporte de crudo antes de este martes, cambiando la fecha límite del lunes anunciada previamente.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, creció un 3,71 %, en una aparente muestra de optimismo de los inversores a un día de la publicación de sus resultados preliminares del primer trimestre.

Su principal rival, SK Hynix, hizo lo propio subiendo un 1,14 %.

Los fabricantes de baterías LG Energy Solution y Samsung SDI se elevaron un 3,51 % y un 3,42 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor descendió un 0,42 %, aunque su empresa hermana Kia alcanzó a subir un 0,93 %.

En construcción naval se reportaron pérdidas. HD Hyundai Heavy Industries bajó un 1,77 % y Hanwha Ocean se desplomó un 4,69 %.

En defensa también hubo resultados mixtos. Hanwha Aerospace mantuvo plana, LIG Nex1 perdió un considerable 5,81 %, y el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries registró un ligero incremento del 0,27 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics se mantuvo plano, y Celltrion repuntó un 0,26 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.506,3 unidades por dólar, o 1,1 wones más que en el cierre de la sesión previa. EFE

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