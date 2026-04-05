El Kremlin reconoce su interés por el rumbo político de Armenia

2 minutos

Moscú, 5 abr (EFE).- El Kremlin reconoció este domingo estar interesado por el rumbo político de Armenia después de ligeras fricciones entre Moscú y Ereván por la supuesta incompatibilidad entre el acercamiento a la Unión Europea (UE) y la membresía de determinadas uniones que involucran a Rusia.

«Es de gran interés para nosotros el rumbo que tome el liderazgo armenio», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local, citado por TASS.

Peskov justificó dicho interés con que Armenia es un país cercano para Rusia con el que «comparten profundas raíces históricas», además de la «vasta diáspora armenia» que vive en Rusia y donde «supera los dos millones de personas».

Los comentarios tuvieron lugar después de que el miércoles el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se reuniera en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien avisó de las supuestas incompatibilidades de acercamiento a la Unión Europea y la membresía de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), donde forma parte Rusia.

Durante dicho encuentro, Pashinián le explicó a Putin sobre la suspensión de la participación de Armenia en la OTSC y reafirmó su compromiso con el acercamiento a la UE, señalando que la decisión final entre la integración europea y la UEEA debe recaer en los ciudadanos del país.

«La conversación fue franca, útil y necesaria. Las partes comunicaron sus posiciones, particularmente en el contexto de las próximas elecciones en Armenia y los temas clave de cooperación comercial y económica que figuraban en la agenda», señaló Peskov sobre la reunión entre ambos mandatarios.

De este modo, Peskov hoy justificó los comentarios de Putin en este sentido y sobre las próximas elecciones parlamentarias armenias que tendrán lugar en junio.

«Creemos que tenemos derecho a intentar aclarar esto con nuestros colegas y a debatir sinceramente sus planes», explicó.

Ayer, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, informó a la prensa que Armenia abandonaría la OTSC y la UEEA si aumentaba el precio del gas ruso, del que depende la república caucásica.EFE

mos/jgb