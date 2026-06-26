El Kremlin se mantiene abierto a esfuerzos pacificadores de Trump en Ucrania

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Moscú, 26 jun (EFE).- El Kremlin reconoció hoy que Estados Unidos no es «absolutamente neutral» respecto al conflicto en Ucrania ya que todavía suministra indirectamente a Kiev gran cantidad de armas, pero aseguró que se mantiene abierto a los esfuerzos pacificadores del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.

«Si hablamos de una neutralidad absoluta, está claro que este término no es aplicable, ya que EE.UU. suministra (…) el grueso de las armas a Ucrania, ayuda a Ucrania con otras soluciones tecnológicas, este proceso continúa. Por ello no se puede hablar de neutralidad absoluta. Pero a la vez, tomando en cuenta la influencia de EE.UU. en los países europeos y en Ucrania, y tomando en cuenta el deseo sincero de Trump y su equipo negociador de buscar una solución pacífica, nosotros valoramos altamente esta disposición», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que «nadie ha rechazado esta disposición, nadie ha negado que Estados Unidos mantenga su intención de esforzarse en este sentido».

«Por el contrario, el presidente Trump dijo que después de que se logre solucionar todos los temas vinculados al conflicto en Irán, lo cual de por sí es una carga pesada y un proceso difícil, ellos volverán a intensificar sus buenos esfuerzos en la dirección de Ucrania», dijo.

«Daremos la bienvenida a estos esfuerzos, nos mantendremos abiertos a ello», puntualizó.

Peskov comentó de tal modo las recientes declaraciones de Rubio, según el cual el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Trump, no llegaron a ningún acuerdo en la cumbre del año pasado en Anchorage, contrariamente a la versión de los hechos de Moscú.

«No hubo ningún acuerdo en Alaska. Hubo una propuesta, pero no se firmó ningún acuerdo», aseveró.

A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuestionó hoy las declaraciones de Rubio.

«Cuando mi colega dice que en Alaska solo hubo propuestas, pero ningún acuerdo, me surgen dudas sobre qué entendemos por acuerdo. Si una de las partes, en este caso Estados Unidos, presentó sus propuestas para una solución sobre cómo abordar esta crisis, y la otra parte expresó su conformidad con dichas propuestas, entonces decir que no hubo acuerdo parece una especie de torpeza», declaró el ministro.

Por ello, señaló que «es necesario esclarecer toda esta situación» y recalcó que en Alaska «se debatieron las propuestas de EE.UU. que fueron aceptadas por la parte rusa».EFE

mos/jgb