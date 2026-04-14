El Kremlin se muestra cauto ante las declaraciones de Magyar y espera sus próximos pasos

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Moscú, 14 abr (EFE).- El Kremlin se mostró este martes cauteloso ante las declaraciones del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, ganador de los comicios húngaros del pasado domingo, y espera atentamente sus próximos pasos.

«El señor Magyar da muchas declaraciones y ruedas de prensa. Esperemos a que se forme el nuevo gobierno húngaro y se den los primeros pasos concretos», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin quiere mantenerse prudente, debido a que «en política, una cosa es cuando aún no se ocupa el cargo de líder y se pueden hacer declaraciones, pero una vez se ocupa ese cargo surgen otros entendimientos, digamos, más pragmáticos».

En principio, el Kremlin acogió con satisfacción las declaraciones del líder del partido Tisza, ganador de las elecciones húngaras del domingo.

«Por ahora, podemos responder con satisfacción, según entendemos, a la disposición a entablar un diálogo pragmático, ya que en este caso existe una disposición mutua», añadió.

Tras salir vencedor de los comicios, Magyar dijo que no llamaría primero al presidente ruso, Vladímir Putin, pero que contestaría el teléfono si le llama él.

«Si habláramos, le pediría que, por favor, después de cuatro años, pusiera fin a la matanza y a esta guerra», señaló.

Después de conocerse los resultados de las elecciones, muchos partidarios de Magyar coreaban por las calles húngaras «rusos, iros a casa», a causa de la estrecha relación entre el derrotado primer ministro Viktor Orbán y las autoridades de Rusia.

Se espera que el gobierno de Magyar sea más europeísta que su predecesor y deje de bloquear las políticas en favor de Ucrania, quien combate con Rusia desde 2022.

En los últimos meses Kiev y Budapest aumentaron sus fricciones debido a la postura prorrusa húngara y el cierre por parte de Ucrania del gasoducto ruso Druzhba que suministra a Hungría.EFE

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