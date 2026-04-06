El líder FAS golea al colista y se confirma en la siguiente fase de la liga salvadoreña

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San Salvador, 5 abr (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) goleó por 6-1 al colista Zacatecoluca, candidato al descenso, en la decimoséptima fecha del Torneo Clausura 2026 de El Salvador para mantenerse líder en solitario y garantizar un puesto en la siguiente ronda.

Los Fastanecos llegaron con esta victoria a 42 puntos a falta de 5 jornadas por disputarse en la fase regular, por lo cual, aunque pierdan todos los partidos, tienen asegurado un puesto en los cuartos de final por amplia diferencia con el club que ocupa el noveno puesto.

Al cierre de las 22 fechas de la ronda actual, los equipos ubicados en los primeros 8 lugares pasan a los cuartos de final para eliminarse a doble partido hasta llegar a la final, que se disputa a partido único.

En cambio, el Zacatecoluca quedó de último con solo 7 enteros y en la tabla acumulada, que suma los puntos del Apertura 2025 y Clausura 2026, también es dueño del sótano por lo que es fuerte candidato a descender.

El Luis Ángel Firpo, vigente campeón y segundo con 38 enteros, derrotó por 0-2 de visita al Fuerte San Francisco, décimo con 10 unidades.

En el tercer puesto se quedó el Alianza, actual subcampeón, con 30 enteros tras ganarles 3-2 al Hércules, undécimo con 10 unidades.

El Inter FA dio cuenta del Isidro Metapán por 2-1, mientras que el Municipal Limeño se impuso por 2-0 al Águila. El único empate de la jornada lo firmaron el Cacahuatique y Platense por 1-1.

Con estos resultados, el Inter FA se quedó quinto con 28 puntos y los Jaguares del Metapán llegaron al séptimo lugar con 23 unidades; en tanto, el club Cuchero del Limeño sumó también 28 enteros en el cuarto puesto y dejó a su rival en el sexto lugar con 27 puntos.

El Cacahuatique llegó a 21 puntos en el octavo puesto y el Plantese consiguió 15 enteros en el noveno lugar.

El ariete salvadoreño Emerson Mauricio tomó nuevamente el liderato de goleadores con 12 tantos, dejando al colombiano Carlos Bogotá con 11 anotaciones en la segunda plaza. EFE

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