El líder golpista birmano llega a China en plena campaña de reconocimiento para su régimen

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Pekín/Bangkok, 15 jun (EFE).- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, llegó este lunes a Pekín para iniciar una visita de Estado de cinco días a China, invitado por el presidente del país, Xi Jinping, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano, que trata de recomponer su imagen internacional.

El viaje, que se prolongará hasta el viernes, es la segunda visita de Estado de Min Aung Hlaing desde su investidura como presidente birmano en abril, después de unas elecciones sin oposición real celebradas entre diciembre y enero.

Según la agencia oficialista Xinhua, China y Birmania mantienen una «amistad tradicional» y una «comunidad de futuro compartido».

El general ya viajó a China el pasado septiembre para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad de Tianjin (noreste) y al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que tuvo lugar en Pekín y en el que coincidió con otros mandatarios como el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

El viaje se produce en plena campaña del régimen birmano para recomponer su imagen internacional y ampliar sus contactos exteriores, tras años de aislamiento desde el golpe militar de febrero de 2021.

Desde su investidura, Min Aung Hlaing ha viajado también a la India, donde se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, y en los últimos años, sus escasos desplazamientos al extranjero se habían limitado a países aliados o vecinos, como China, Rusia, Bielorrusia y Tailandia.

La «complicidad» de China con los golpistas

El grupo activista Justice For Myanmar (JFM), que en 2025 fue reconocido por la fundación sueca Right Livelihood con el denominado premio Nobel Alternativo, declaró a EFE que la visita demuestra la «complicidad» de Pekín con el régimen militar birmano.

El gigante asiático es uno de los «proveedores de armas del Ejército birmano» y una de las principales «fuentes de ingresos en divisas» para el régimen, denunció la organización, que calificó de «deplorable» la invitación de Pekín porque, a su juicio, «otorga una falsa legitimidad» al general golpista.

«Esta visita profundiza la complicidad de China con un régimen criminal y probablemente le llevará a buscar nuevos acuerdos comerciales y de venta de armas, lucrándose con la sangre del pueblo birmano», denunció Yadanar Maung, portavoz de JFM.

Min Aung Hlaing encabezó en 2021 la asonada que derrocó a la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y a su Gobierno, lo que puso fin a la transición democrática y agravó la guerra civil que el país arrastra desde hace décadas.

China, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Birmania, adopta en general un enfoque pragmático hacia su vecino, con vínculos con los generales, grupos rebeldes y la oposición prodemocrática, en un intento de preservar la estabilidad fronteriza y sus intereses económicos.

Pekín fue una de las pocas capitales que respaldó las elecciones organizadas por el régimen birmano, celebradas en un clima de represión en zonas bajo control del Ejército.

La cooperación bilateral también se ha centrado en los últimos años en la lucha contra las redes de ciberestafas y fraude telefónico instaladas en Birmania, desde donde China ha repatriado a miles de sospechosos. EFE

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