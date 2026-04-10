El líder golpista Min Aung Hlaing jura como presidente de Birmania

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Bangkok, 10 abr (EFE).- El líder militar Min Aung Hlaing, quien encabezó el golpe de Estado de 2021 en Birmania (Myanmar), juró este viernes el cargo de presidente, en una ceremonia que dio paso a un nuevo Gobierno copado por miembros del Ejército tras quedar disuelta la junta castrense que detentó el poder más de cinco años.

Min Aung Hlaing fue elegido la semana pasada presidente de esta nación sumida en el conflicto durante una votación en la Asamblea de la Unión (Pyidaungsu Hluttaw), compuesta por las dos cámaras del Parlamento, controladas por los militares, y como parte de las pretensiones del régimen para iniciar una transición política.

Su nombramiento, para un mandato de cinco años, se produjo después de unas elecciones convocadas por la junta cinco años después de la asonada que acabó con una década de apertura democrática en Birmania y que exacerbó el conflicto civil del país.

Dichos comicios se celebraron por fases entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y fueron tachados de fraude por opositores, ONG y la mayor parte de la comunidad internacional, al haber discurrido sin oposición representativa.

Este viernes, Min Aung Hlaing y los vicepresidentes U Nyo Saw y Nan Ni Ni Aye prestaron juramento en el Legislativo en Naipyidó, al tiempo que fue anunciada la disolución de la junta militar que tomó el poder hace un quinquenio, dejando paso a un Gobierno copado por miembros del Ejército, aprobado la víspera.

El general Tun Aung, jefe de la fuerza aérea, se desempeñará como ministro de Defensa; el general Nyunt Win Swe, actual líder del Comando Militar de Rangún, como ministro del Interior; y el general Hpone Myat asumirá la cartera de Asuntos Fronterizos.

Al igual que Min Aung Hlaing, este trío se encuentra en la lista de militares birmanos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea a raíz del golpe.

La asonada de 2021 se produjo horas antes de la inauguración de un Parlamento formado tras unas elecciones en las que se impuso el partido prodemocracia de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde la toma de poder de los militares, que arrestaron a los principales líderes electos.

Min Aung Hlaing insistió hoy, en su discurso de jura, retransmitido en directo, que los comicios ganados por la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi «no fueron justos ni genuinos», a pesar de que contaron con el aval de observadores internacionales, un argumento similar al usado para justificar la sublevación militar de hace cinco años. EFE

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