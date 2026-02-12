El líder Guadalajara de Milito recibe al América en el derbi del fútbol mexicano

2 minutos

México, 12 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara, líderes de la clasificación con paso perfecto, recibirán este sábado al América, octavo, en el derbi del fútbol mexicano, el duelo más prometedor de la sexta jornada del torneo Clausura.

Con cinco victorias en cinco apariciones, las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito han comenzado de manera arrolladora, con la mejor ofensiva del campeonato, que exhibe una frecuencia de dos goles anotados por juego y una defensa con menos de un tanto recibido cada 90 minutos.

En su estadio, el Guadalajara insistirá en seguir perfecto ante un América con altibajos que muestra el segundo ataque más pobre de la campaña, tres goles, siete menos que su rival de turno.

Confiado en mejorar su ofensiva, el América se reforzó esta semana con los centrocampistas brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima. El entrenador André Jardine confía en que el equipo empiece a crecer y en tomar el ‘derbi’ como el momento ideal para empezar a hacerlo.

Si bien apostarán a atacar para llevarse los tres puntos y dar un golpe de autoridad, las Águilas deberán permanecer ordenadas ante un oponente en un gran momento, con el goleador Armando González segundo de los anotadores con cuatro dianas, una menos que el italiano Joao Pedro, del San Luis, líder artillero.

La fecha seis del campeonato comenzará mañana cuando el campeón Toluca, situado en el sexto lugar, recibirá a los Xolos de Tijuana, colocados décimos, y el Puebla, decimotercero, a los Pumas UNAM, quintos.

El sábado, el Monterrey del español Sergio Canales recibirá al León; San Luis del goleador Joao Pedro, al Querétaro, el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón, al Atlas del guardameta colombiano Camilo Vargas y el Juárez FC al Necaxa.

Para el domingo está programado un duelo de muchas expectativas, del Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, segundo de la tabla de posiciones, como visitante del Cruz Azul del delantero uruguayo Gabriel Fernández, tercero de la clasificación.

Los dos cuadros han anotado nueve goles, pero Tigres ha recibido sólo cuatro, dos menos que los celestes, que tendrán a favor la condición de locales.

El Santos Laguna-Mazatlán, los dos peores equipos del torneo, cerrarán la jornada.

– Partidos de la sexta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Viernes 13.02: Puebla-Pumas UNAM y Toluca-Tijuana.

Sábado 14.02: San Luis-Querétaro, Pachuca-Atlas, Monterrey-León, Juárez FC-Necaxa y Guadalajara-América.

Domingo 15.02: Cruz Azul-Tigres UANL y Santos Laguna-Mazatlán.EFE

gb/mr