El legado colonial de Europa, bajo el prisma del arte contemporáneo en Bruselas

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Bruselas, 18 abr (EFE).- La Casa de la Historia Europea, un museo fundado por el Parlamento Europeo en Bruselas, acoge a partir de este sábado una nueva exposición temporal que pone bajo el punto de mira el pasado colonial de Europa y sus secuelas a día de hoy a través de obras de arte contemporáneo y experiencias personales de sus supervivientes y descendientes.

La exposición ‘¿Poscolonial?’ explora así la problemática historia de los imperios europeos que colonizaron territorios por todos los continentes, esclavizaron a sus poblaciones y protagonizaron sangrientas guerras para mantener el control sobre sus recursos.

Del mismo modo, reflexiona sobre cómo se manifiesta este legado colonial en el presente, desde el capitalismo extractivista, movimientos como ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan) y los esfuerzos de reconciliación por parte de quienes todavía cargan sobre sus espaldas las consecuencias de las atrocidades cometidas por las grandes potencias colonizadoras como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos.

«Muy a menudo, la historia y la historia colonial se escriben desde el punto de vista del colonizador. Por eso, los archivos y los museos contienen documentos y objetos que se organizan desde el punto de vista del colonizador», dijo en declaraciones a EFE el comisario de la exposición, Keiran Burns.

Por ese motivo, «la historia tiene muchos silencios», y el arte contemporáneo, según Burns, «es una forma de compensar y expresar una verdad emocional en lugar de ese silencio».

El recorrido, que se extiende a lo largo de dos plantas del museo, repasa los momentos clave de la colonización europea desde la conquista de las Islas Canarias en el siglo XV hasta el primer tratado formal de reconocimiento de los pueblos indígenas en Australia en 2025.

Junto a los objetos y documentos históricos expuestos, se encuentran obras de arte contemporáneo como la de una figura humana vestida con tejidos vivos y coloridos, sujetando un gran recipiente de vidrio transparente que contiene vegetación y flores.

Su artista, Yinka Shonibare, explora el vínculo entre el colonialismo extractivo y las crisis medioambientales actuales.

Por otro lado, en el corazón de la exposición se encuentran ocho testimonios personales de supervivientes del colonialismo o descendientes de estos.

Ewald Uazuvara Kapombo Katjivena, nacido en la actual Namibia en 1941, relata la historia de su abuela ‘Mama Penee’, quien con tan solo 11 años fue la única persona de su familia que sobrevivió el genocidio cometido por Alemania contra los pueblos Herero y Nama al rebelarse contra el dominio colonial.

Los alemanes exterminaron entre 1904 y 1908 el 80 % de estas poblaciones en el que ahora se conoce como el primer genocidio del siglo XX.

Katjivena «habla con mucha fuerza, no solo sobre cómo aceptar ese recuerdo, sino también sobre qué hacer con ese pasado tan doloroso y cómo seguir adelante con resiliencia, pero también de una manera casi positiva», explicó Burns.

Por otro lado, la artista londinense de origen mauriciano Sabrina Tirvengadum explora a través de su arte el legado familiar de servidumbre, una práctica que surgió tras la esclavitud.

«Su historia nos cuenta algo muy importante, y es que, aunque hay momentos en la historia en los que se abolió la esclavitud y momentos en los que terminó el colonialismo y los países se independizaron, esa historia no se detiene en esos momentos. El legado continúa y lo hace de muchas formas diferentes», añadió el comisario.

La exposición se mantendrá abierta al público gratuitamente hasta el 14 de marzo de 2027. EFE

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