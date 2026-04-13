El Lincoln Center estrena un gran mural de la española Vanesa Álvarez para su expansión

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Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 13 abr (EFE).- El Lincoln Center desveló hoy un gigantesco mural de 200 metros de largo y dos de alto, diseñado por la artista española Vanesa Álvarez, con la participación de los vecinos del centro cultural, que aportaron ideas al proyecto, y que adornará la valla que cubre las obras de ampliación de la institución, que comenzaron esta primavera y finalizarán en 2028.

‘El futuro que creamos’, ubicado en la calle 62 y Amsterdam, realizado en vinilo sobre madera, bordea la popular plaza Damrosch, escenario de diversos eventos culturales.

El mural llama este lunes la atención de neoyorquinos y visitantes por sus grandes dimensiones y sus brillantes colores —amarillo, morado, verde, marrón y rosa, entre otros— así como por los diseños que componen sus imágenes.

«Soy de Galicia, crecí con color», comentó de inmediato la artista a EFE, seleccionada para este proyecto a través de la organización ArtBridge, con la que colabora y que empodera a artistas locales para transformar vallas de construcción, andamios y espacios urbanos en lienzos de gran formato para el arte público.

Cuando se inaugure la ampliación del Lincoln Center en 2028, los neoyorquinos podrán disfrutar de una amplia zona verde, una fuente, así como de bancos y sillas, además de un moderno anfiteatro para espectáculos gratuitos.

Por primera vez, los vecinos del complejo de viviendas públicas Amsterdam Houses tendrán acceso directo al Lincoln Center, con solo cruzar la avenida Amsterdam.

Álvarez señala que el pasado agosto fue notificada de su elección y en octubre realizó el primero de cinco talleres con residentes del complejo de viviendas públicas para explicarles la obra y pedirles que aportaran ideas.

«Este mural lo creamos mano a mano con la comunidad que vive en Amsterdam Houses. Gracias a esos talleres saqué la inspiración para este mural. Los talleres fueron la excusa para que me dijeran qué querían ver», destaca, y cuenta que participaron desde niños de 4 años hasta octogenarios.

«Me dejaron muy claro que querían color, algo optimista, que querían algo mirando hacia el futuro, por eso el nombre del mural. También me dijeron que querían figuras referentes a San Juan Hill. Ellos me inspiraron mucho», indica la artista.

Una comunidad históricamente diversa

Álvarez señala que muchos de los diseños aportados por los niños están incorporados en la vestimenta de las figuras del mural, que no tienen rostro porque pueden representar a cualquier neoyorquino.

Aparecen también niños jugando, vecinos caminando con mascotas o en silla de ruedas, músicos que se presentan en el Lincoln Center, bailarines y otros personajes de la vida cotidiana de la ciudad.

Además, se incluyen también figuras históricas vinculadas al barrio de San Juan Hill, como era conocido el área donde hoy se asienta el Lincoln Center.

Durante la primera mitad del siglo XX, la zona era una comunidad culturalmente diversa, densamente poblada y mayoritariamente de clase trabajadora, con teatros, cines, salones de baile, escuelas y otros espacios artísticos.

Luego, en la década de 1950, el Lincoln Center se desarrolló como parte de un proyecto de «renovación urbana» que implicó la demolición del barrio de San Juan Hill, aunque en los últimos años la institución ha impulsado proyectos de gran envergadura para recuperar y visibilizar esta memoria histórica, así como para celebrar su impacto cultural.

Entre las figuras históricas presentes en el mural figuran la bailarina, cantante y actriz franco-estadounidense Josephine Baker (1906-1975), el pianista y compositor de jazz Thelonious Monk (1917-1982), el activista, escritor e historiador afropuertorriqueño Arturo Schomburg (1874-1938) y la sufragista y cofundadora de la NAACP Mary White Ovington (1865-1951).

«Quería expresar que el futuro que creamos lo creamos viniendo del pasado, apoyándonos en esa fuerza y esas figuras que estaban allí, junto con los ‘performers’ que vienen aquí y la gente que vive en la comunidad, porque todos juntos hacemos el futuro», comenta Álvarez. EFE

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