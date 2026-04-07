El Louvre descubre a Martin Schongauer: una mirada inédita al artista que inspiró a Durero

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Antonio Torres del Cerro

París, 7 abr (EFE).- Martin Schongauer fue en la segunda mitad del siglo XV el grabador más famoso del Sacro Imperio Romano Germánico, que englobaba buena parte de lo que hoy es Alemania. El Museo Louvre muestra ahora una mirada inédita de este artista que dejó una imborrable huella en Europa y que inspiró al célebre Alberto Durero.

El museo más visitado del mundo dedica del 8 de abril al 20 de julio dos de sus salas a la exposición ‘Martin Schongauer, el bello inmortal’, en la que, por primera vez, se reúnen 7 de los 8 cuadros del también conocido como ‘Martin el bello’, gracias a los préstamos de varias instituciones internacionales.

En una segunda parte de la muestra se indaga en la huella que el artista germánico dejó en buena parte de Europa. Dos obras de España siguiendo los modelos de Schongauer se destacan: el ‘San Antonio Abad ascendiendo a los cielos’, de Martín Bernat, prestada por el Alma Mater Museum (Zaragoza); y el grabado ‘La Crucifixión’, dentro del libro ‘Tesoro de la pasión’, impreso por Pablo Hurus en Zaragoza el 2 de octubre de 1494.

«La vida de Martin Schongauer es una incógnita. Estamos hablando de finales del XV; nos han quedado pocas fuentes. Incluso la fecha de su nacimiento, datada en 1445, es una mera estimación», asumió una de las comisarias de la muestra, Pantxika Béguerie-De Paepe, en declaraciones durante la inauguración este martes de la muestra, en la víspera de su apertura al público.

De Schongauer, nacido en Colmar (hoy localidad en el este de Francia que pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico) se sabe que venía de una familia de orfebres -su padre y abuelo lo eran- y que sus cuatro hermanos fueron también orfebres y pintores. Cada uno se instaló en un punto del imperio, cuyo centro cultural era Núremberg.

Se sabe también que se inscribió en la universidad en 1465, donde aprendió la técnica de la pintura. Precisamente los cuadros son algunos de los objetos más preciosos de la exposición.

La comisaria Béguerie-De Paepe asegura que es la primera vez que se reúnen siete de los ocho cuadros conocidos de ‘Martin el bello’, seudónimo atribuido a la delicadeza y precisión de su estilo naturalista.

Sobresale ‘La Vierge au buisson de roses’ (La Virgen del rosal), imponente pintura al óleo estimada en 1473 de la Iglesia de Colmar, ejemplo del estilo gótico internacional en la que destaca la minuciosidad de las flores.

De un tamaño radicalmente menor, Béguerie-De Paepe apuntó a la calidad de ‘Vierge à l’enfant à la fenêtre’, prestada por el museo J. Paul Getty de Los Ángeles (EE.UU.).

‘Martin Schongauer, el bello inmortal’ reúne, además, 59 grabados del artista germánico, la mitad de los que se conocen, y cinco dibujos, también cerca de la mitad de su repertorio.

Sus grabados inspiraron al propio Durero, quien, en el inicio de su carrera llegó a viajar a Colmar para aprender de Schongauer, un desplazamiento frustrado, pues este acababa de fallecer cuando quiso conocerlo.

Zaragoza, clave en la expansión de la obra de Schongauer

La impronta de la obra de Schongauer viajó a varias partes de Europa, desde Cracovia (actual Polonia), pasando por Rumanía y cruzando los Pirineos, hasta Zaragoza (noreste de España), que entonces era el Reino de Aragón.

«Es gracias a ciertos personajes que su influencia llega hasta el sur de Europa», cuenta en declaraciones a EFE otra de las comisarias de la exposición, Hélène Grollemund.

El pintor español Martín Bernat (1450-1505) tomó como modelo para su ‘San Antonio Abad ascendiendo a los cielos’ un grabado sobre ‘La tentation de Saint Antoine’, datado entre 1470 y 1475. Bernat da un toque personal en su adaptación, retratando a un San Antonio ensimismado ante los ataques de los demonios.

Esta obra procede de la parroquia de San Miguel Arcángel, de Alfajarín, en la provincia de Zaragoza.

Pablo Hurus fue otra figura clave para divulgar internacionalmente a Schongauer. Nacido en Constanza (actual Alemania) pero radicado en Zaragoza, Hurus imprimió el grabado de Schongauer ‘La Crucifixión’ el 2 de octubre de 1494 en el libro ‘Tesoro de la pasión’. Un ejemplar de este incunable está expuesto. EFE

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