El mayor apagón de este martes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 62 % de la isla

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La Habana, 31 mar (EFE). – Cuba sufrirá este martes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero.

La situación es crítica desde hace unos meses, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.190 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.080 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.890 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.920 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., una acción calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses en el sector y acusa a Washington de «asfixia energética».

La mañana de este martes, el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó al puerto cubano de Matanzas, en lo que supone el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Una vez llegado el crudo del Anatoli Kolodkin a Cuba, se tardarán entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y de otros cinco a diez días en entregar sus productos refinados, según los expertos.

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante poco más de doce días.EFE

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