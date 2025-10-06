The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El mediapunta Everton Ribeiro, mundialista con Brasil, padece cáncer de tiroides

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 6 oct (EFE).- El mediapunta del Bahía Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

«Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia», afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

El jugador del Bahía dijo estar seguro de que juntos superarán «esta nueva batalla».

El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’. EFE

cms/mp/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR