El mexicano ‘Alivios’, mejor corto iberoamericano del Festival de Huelva (España)

2 minutos

Huelva (España), 16 nov (EFE).- El cortometraje mexicano ‘Alivios’ y el español ‘Estela’, ganaron este domingo el premio Colon de Plata a los mejores cortos iberoamericano y español, respectivamente, del 51 Festival de Huelva (España) de Cine Iberoamericano.

‘Alivios, producción de México y Venezuela dirigida por Juan Manuel González, y ‘Estela’, dirigido por Manuel Sicilia, fueron elegidas las mejores producciones cortas por el Jurado Joven de la Sección Oficial de Cortometrajes de la 51 edición del certamen que se celebra en la ciudad andaluza de Huelva (sur).

En su veredicto, el jurado, formado por estudiantes de los centros educativos de Huelva, destacó de ‘Alivios’ «su sensibilidad y realidad al mostrar el profundo vínculo entre madre e hijo y el sacrificio mutuo que comparten».

La cinta narra el dilema de una mujer mayor y su hijo, que deben llegar a un acuerdo sobre quién hará el mayor sacrificio mientras deciden cómo afrontar el resto de sus vidas.

Este corto mexicano se proclamó ganador por encima de otras cuatro producciones de Argentina, Panamá y Brasil.

Sobre ‘Estela’, premiado como Mejor Cortometraje Nacional, el jurado resaltó «su historia de perseverancia y su capacidad para demostrar lo importante que es no dejar de luchar por tus sueños».

El Jurado Joven concedió también una Mención Especial en la Sección Oficial Nacional a ‘Baile de feria’, de Bernabé Bulnes, y Mención Especial en la Sección Oficial Internacional Iberoamericana a ‘Los Pantonne’, de la directora argentina Florencia Momo. EFE

