El ministro de Cultura italiano niega haber censurado un documental sobre el caso Regeni

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Roma, 8 abr (EFE).- El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, negó este miércoles cualquier censura de un documental sobre el joven Giulio Regeni, torturado y asesinado en Egipto, pese a que la cinta haya sido excluida de las subvenciones públicas.

«Atribuir al Ministerio de Cultura una voluntad de censura está fuera de toda lógica. El trágico caso de Regeni tiene una relevancia política, cultural y social que trasciende a cualquier producto audiovisual que lo aborde, esté bien hecho o mal hecho», zanjó Giuli en una comparecencia parlamentaria reclamada por la oposición.

El Partido Demócrata (PD), principal formación opositora en Italia, y otros aliados habían reclamado al ministro explicaciones después de saber que el documental ‘Tutto il male del mondo’ (Todo el mal del mundo) había quedado fuera de las beneficiadas con subvenciones públicas.

La cinta recorre uno de los sucesos más mediáticos de los últimos tiempos en Italia: el asesinato en enero de 2026 en El Cairo de Regeni, un doctorando de la Universidad de Cambridge cuyo cadáver fue hallado con múltiples señales de tortura y violencia.

Los acusados por el crimen fueron cuatro agentes de los servicios de inteligencia egipcios, aunque no han podido ser procesados ya que las autoridades del país africano han impedido su localización.

La familia de Regeni viene acusando a los distintos gobiernos italianos de no presionar lo suficiente para esclarecer el caso.

El ministro de Cultura ha explicado que la decisión de subvencionar una determinada producción depende de una comisión y que, aunque él no la comparte, no puede intervenir en el proceso. EFE

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