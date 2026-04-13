El ministro italiano de Exteriores aplaude en Beirut el «muy positivo» diálogo con Israel

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Beirut, 13 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, consideró este lunes durante una visita oficial a Beirut que el diálogo entre el Líbano e Israel es «muy positivo» y condenó los ataques del grupo chií libanés Hizbulá contra objetivos israelíes.

«El objetivo de Italia es construir la paz y alcanzar un acuerdo entre Israel y el Líbano, y el diálogo entre ambas partes es algo muy positivo», indicó el jefe de la diplomacia italiana desde el Palacio Presidencial a las afueras de la capital, donde mantuvo un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun.

«He coincidido con el presidente Aoun en varios puntos y esperamos que el sufrimiento de los civiles en el Líbano termine lo antes posible», agregó Tajani en rueda de prensa.

Está previsto que mañana, martes, tenga lugar una primera reunión a nivel de embajadores entre el Líbano e Israel en Estados Unidos, mediador en la iniciativa, para tratar de poner fin a una guerra que en apenas seis semanas ha causado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados en territorio libanés.

El conflicto estalló el pasado 2 de marzo, cuando Israel inició una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano después de que Hizbulá lanzara un ataque simbólico contra un objetivo militar en el norte de Israel.

Durante su intervención, el ministro italiano cargó contra las acciones del movimiento libanés en el marco de la guerra, aunque clarificó que se trata de una crítica a su rama armada, sin vínculos a su brazo político ni a la población chií del país.

«Italia condena los ataques militares de Hizbulá contra Israel, ya que dificulta el proceso de establecimiento de la paz. Confiamos en el papel del Ejército libanés para garantizar la unidad y la estabilidad en el Líbano», defendió Tajani.

Desde el alto el fuego que puso fin a la anterior guerra con Israel en 2024, el Ejército del Líbano tiene el encargo de extender la soberanía estatal a todo el territorio, aunque requiere apoyo de la comunidad internacional ante la falta de recursos y personal que sufre. EFE

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