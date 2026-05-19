El ministro radical israelí Smotrich dice que la Fiscalía de la CPI ha pedido su arresto

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Jerusalén, 19 may (EFE).- El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró este martes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado una orden de arresto internacional en su contra.

En una declaración difundida en sus redes, Smotrich no dio más detalles de esta solicitud, que adelantó el pasado domingo el periódico israelí Haaretz, afirmando que se trataría de una petición por crímenes de guerra y lesa humanidad en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel.

«Anoche me informaron de que el fiscal del tribunal antisemita de La Haya había presentado una solicitud de orden de arresto internacional en mi contra», dijo este martes Smotrich, quien recordó las órdenes de detención dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania.

«El torpe intento de imponernos una política de suicidio en materia de seguridad mediante sanciones y un ejército de arrestos no tendrá éxito», añadió el ministro ultanacionalista y supremacista judío, conocido por abogar por la anexión de Cisjordania a Israel y por sus comentarios racistas contra los árabes.

Smotrich continuó diciendo que Israel no aceptará «dictados hipócritas de organismos parciales que, una y otra vez, se oponen al Estado de Israel, a nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria».

«Este es nuestro país y lo trataremos como propio. Durante los últimos tres años y medio, finalmente lo hemos logrado. Me enorgullece liderar este cambio trascendental», añadió.

Tras la información publicada el domingo por Haaretz, que citaba una fuente diplomática, la CPI negó haber emitido nuevas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes como parte de su investigación de los presuntos crímenes cometidos en Palestina.

En el caso de Netanyahu y el exministro Gallant, la emisión de la orden de arresto se produjo meses después de su solicitud por parte de la Fiscalía. EFE

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