El Monterrey de la española Lucía García mantiene el liderato del Clausura mexicano

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México, 5 abr (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la goleadora española Lucía García, que empataron 1-1 con el Juárez FC, se confirmaron como líderes del torneo Clausura 2026 del fútbol femenino de México, al concluir hoy la decimosexta jornada.

Este domingo, las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miquel empataron 1-1 en el estadio del Juárez FC y mantuvieron la condición de único invicto del campeonato.

Christina Burkenroad anotó por las regias y la guatemalteca Aisha Solórzano empató por el Juárez, con lo cual el Monterrey se confirmó como el mejor equipo del campeonato.

Con 12 victorias, cuatro empates y 40 unidades, las Rayadas encabezan la tabla, un punto encima del América, que en la jornada sabatina goleó por 1-4 al Querétaro.

La española Irene Guerrero convirtió dos goles para encabezar la victoria del América, completada con anotaciones de Alexa Soto y la brasileña Isa Haas, en un duelo en el que el equipo de casa empezó delante por un autogol de la guardameta Itzel Velasco.

Pachuca, que derrotó por 5-4 al León; y el campeón Tigres UANL, que empató 2-2 con Guadalajara, ambos este domingo, para acomodarse en los lugares tercero y cuarto, con boletos asegurados a cuartos de finales, al igual que Guadalajara, quinto lugar; Toluca, sexto; y Cruz Azul, séptimo.

En su estadio, las Tuzas necesitaron un gol de la nigeriana Osinachi Ohale en el minuto 83 para resolver un partido que el humilde León, decimotercero de la tabla, le complicó.

Un poco antes, Tigres fue de menos a más para empatar 2-2 con el Guadalajara, que había tomado ventaja con goles de Jasmine Casarez y Alicia Cervantes.

Diana Ordóñez anotó de derecha a la salida de la guardameta Blanca Félix, en el minuto 59; y María Sánchez convirtió desde fuera del área, en el 89, para rescatar la igualada.

Ordóñez se ratificó en el segundo lugar de las anotadoras con 16 goles, uno menos que la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca; y con tres más que Charlyn Corral, del Pachuca.

En los otros partidos, ayer Cruz Azul goleó por 0-4 a Toluca con tres anotaciones de la nigeriana Uchenna Kanu y una de la guatemalteca Ana Lucía Martínez; y hoy Pumas UNAM empató 2-2 con el Puebla y Atlas, 1-1 con el Santos Laguna, en tanto San Luis se impuso por 0-1 al Mazatlán.

El Clausura se reanudará con la decimoséptima y última jornada, el 24 y 25 de abril próximos.

– Partidos de la decimoséptima jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Viernes 24.04: León-San Luis, América-Pachuca, Guadalajara-Toluca, Tijuana-Mazatlán, Monterrey-Tigres UANL y Atlas-Juárez FC.

Sábado 25.04: Puebla-Necaxa, Cruz Azul-Pumas UNAM y Santos Laguna-Querétaro.EFE

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