El movimiento de protesta en Irán amaina frente a la «brutal» represión

La intensidad de las protestas en Irán contra el sistema teocrático de la república islámica ha disminuido tras una brutal represión con miles de muertos y en medio de un apagón de internet, afirman este viernes organismos de monitoreo.

La amenaza de un ataque de Estados Unidos a Irán también parece haber mermado.

Según un funcionario saudí, los aliados del Golfo han convencido al presidente estadounidense Donald Trump para que dé una «oportunidad» a Teherán.

La movilización comenzó el 28 de diciembre en Teherán para protestar contra el costo de la vida, pero se extendió a otras ciudades para reclamar la caída del sistema clerical que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Las autoridades cortaron internet para, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, ocultar la amplitud de la represión.

El jueves por la noche, al comienzo de un puente festivo de tres días, las fuerzas de seguridad estaban muy presentes en las calles de Teherán, constató un periodista de la AFP.

La represión ha «probablemente sofocado el movimiento de protesta por ahora», estima el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, que ha monitoreado las manifestaciones.

«Sin embargo, la movilización generalizada de las fuerzas de seguridad (…) es insostenible, lo que hace posible que las protestas puedan reanudarse», añadió.

El grupo de derechos humanos Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, contabiliza al menos 3.428 manifestantes muertos a manos de las fuerzas de seguridad. En realidad podrían ser muchos más.

Según su director Mahmood Amiry-Moghaddam, las autoridades dirigidas por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, han «cometido uno de los crímenes más graves de nuestra época».

Citó «relatos horripilantes de testigos presenciales» sobre «manifestantes muertos a tiros mientras intentaban huir, el uso de armas de guerra y la ejecución en plena calle de manifestantes heridos».

Lama Fakih, de Human Rights Watch, confirmó «masacres (…) sin precedentes en el país».

Los iraníes llevan sin internet más de 180 horas, más que durante las manifestaciones multitudinarias de 2019, subraya la oenegé de vigilancia de ciberseguridad Netblocks.

En nuevos videos grabados en el apogeo de las manifestaciones se ven cuerpos alineados en la morgue de Kahrizak, al sur de Teherán, y familiares desconsolados en busca de sus seres queridos. La AFP verificó que han sido filmados en esos lugares.

– Dar «una oportunidad» a Irán» –

Irán y Estados Unidos parecen haber bajado el tono.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono el viernes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y prevé hacerlo con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, anunció el Kremlin. El objetivo es reducir la tensión en un país aliado de Moscú.

La Casa Blanca también confirmó que el presidente estadounidense habló con Netanyahu, quien, según el New York Times, le pidió que no interviniera militarmente.

Un alto cargo saudí declaró el jueves a la AFP que Arabia Saudita, Catar y Omán han advertido a Trump del riesgo de «graves repercusiones para la región».

Los tres países «hicieron intensos esfuerzos diplomáticos de última hora para convencer al presidente Trump que dé a Irán la oportunidad de demostrar sus buenas intenciones», dijo este funcionario que pidió el anonimato.

«Todas las opciones siguen sobre la mesa», especificó el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

– Los iraníes «unidos» –

La Casa Blanca aseguró que Irán ha renunciado a 800 ejecuciones de manifestantes previstas la víspera, una cifra no mencionada por las autoridades iraníes ni por los activistas de derechos humanos.

El gobierno estadounidense también anunció sanciones económicas contra funcionarios acusados de coordinar la represión, incluido Ali Larijani, a la cabeza del máximo organismo de seguridad de Irán.

En el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, la periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad, afirmó que «todos los iraníes están unidos» contra el sistema clerical en Irán.

El representante de Irán en la reunión, Gholamhosein Darzi, acusó a Washington de «explotar las protestas pacíficas con fines geopolíticos».

