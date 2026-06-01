El movimiento juvenil que moviliza a millones en India convoca una protesta en Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 1 jun (EFE).- Abhijeet Dipke , el fundador del fenómeno juvenil de la India que en dos semanas ha reunido a más de 22 millones de seguidores en internet anunció este lunes que regresará a Nueva Delhi para encabezar una protesta contra el Gobierno central y exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

«Regreso a la India para exigir la dimisión del ministro de Educación (…) Si el ministro no dimite, significa que en este país ya no existe algo llamado rendición de cuentas», afirmó Abhijeet Dipke en las redes de su partido.

El movimiento, conocido como Cockroach Janta Party (CJP) o «Partido de las Cucarachas», se ha convertido desde su creación en mayo en una de las principales expresiones del descontento de la juventud india ante la falta de oportunidades laborales y económicas.

El foco de la protesta son las controversias que han afectado a varios de los principales exámenes para acceder a empleos públicos del país, como filtraciones, errores en la corrección de resultados y retrasos en procesos de admisión que afectan a millones de jóvenes indios.

Fundado el pasado 16 de mayo, el CJP nació después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a algunos jóvenes desempleados con «cucarachas» que no encontraban trabajo por falta de ambición.

Desde entonces, el movimiento ha experimentado un crecimiento meteórico en redes sociales, donde ya supera por varios millones a la audiencia digital del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro indio, Narendra Modi.

«Alguien tiene que asumir la responsabilidad (…) Yo podría haber aceptado un trabajo en Estados Unidos y vivir cómodamente allí. De hecho, en los últimos días he recibido varias ofertas de empleo, pero no quiero hacerlo porque quiero hacer algo por mi país», sostuvo.

Su ascenso ha despertado similitudes con las movilizaciones de la generación Z en países vecinos como Bangladés y Nepal, donde las protestas juveniles llegaron a tumbar sus gobiernos con un saldo de miles de muertos.

Sin embargo, Dipke ha criticado que se los relaciones. «No insulten ni subestimen a la generación Z de la India con esas comparaciones. Los jóvenes de este país son mucho más maduros, conscientes y políticamente informados», escribió en X.

En la India, más de la mitad de sus cerca de 1.400 millones de habitantes tiene menos de 30 años, una generación duramente golpeada por el desempleo y una creciente competencia por acceder a empleos públicos en un país superpoblado, a menudo tras años de preparación e inversión familiar. EFE

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