El Mundial de la incertidumbre comienza a descartar candidatos en Europa y México

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Óscar González

Madrid, 23 mar (EFE).- El Mundial de la incertidumbre, el que aún no ha decidido qué hacer con Irán si se prolonga la guerra en Oriente Medio y mira de reojo cualquier estallido de violencia en México, comienza esta semana a despejar las incógnitas que aún tiene en cuanto a sus participantes, con una repesca que involucra a dieciséis selecciones europeas y envía a Monterrey y Guadalajara a Bolivia y a las candidatas de Asia, África, la Concacaf y Oceanía.

Mientras el orden mundial se desmorona y la mayoría de gobiernos busca la forma de paliar una crisis energética que amenaza con cambiar la vida de millones de personas, el fútbol, ajeno a todo, sigue con el plan previsto, tratando de convencerse de que dentro de dos meses y medio podrá instalar en Norteamérica un oasis fortificado, en el que ruede el balón sin sobresaltos.

«Tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmados los 48 equipos participantes y queremos que la Copa del Mundo se celebre según lo previsto», dijo el pasado jueves el presidente Gianni Infantino tras la reunión del Consejo de la FIFA, en Zúrich (Suiza).

Así que el Mundial más atípico de la historia, el primero que organizan tres países, con más selecciones y partidos que nunca (104), el que se sorteó hace más de 100 días sin poder completar sus grupos, da un paso más con repescas a ambos lados del Atlántico, del que saldrán clasificadas cuatro selecciones europeas y dos de las eliminatorias FIFA, que involucran a los últimos aspirantes de Conmebol, Concacaf, CAF y AFC.

Europa: la última oportunidad de Italia, Lewandowski y Güler

De nuevo al borde de un ataque de nervios, el fútbol italiano se asoma al abismo de una tercera ausencia consecutiva del Mundial. Cuatro veces campeona del mundo, la Azzurra no había fallado en ninguna clasificación mundialista hasta que fracasó en Rusia 2018 y repitió ausencia en Qatar 2022, pese a haber afrontado las eliminatorias como campeona de Europa.

Ahora, las dos goleadas encajadas frente a Noruega (3-0 y 1-4), que forzaron la destitución de Luciano Spalletti y su sustitución por Gennaro Gattuso, le abocan a una repesca, frente a Irlanda del Norte en Bérgamo, en un momento de debilidad de su fútbol, que solo mantiene al Bolonia (Liga Europa) y Fiorentina (Conference) en competiciones europeas.

Si vence a los norirlandeses, la selección de Gattuso se jugará el pase al Mundial el 31 de marzo ante el ganador de la eliminatoria entre Gales y Bosnia Herzegovina.

Para Turquía, la única selección que fue capaz de poner en apuros a España en la fase de clasificación (2-2 en La Cartuja), el cruce frente a Rumanía en Estambul le abre la puerta de regresar a un Mundial, casi un cuarto de siglo después, con una generación que encabezan el madridista Arda Güler y el juventino Kenan Yildiz. El ganador de la llave se enfrentará al vencedor del Eslovaquia-Kosovo por un puesto en el Mundial.

Y está el caso de Lewandowski. El delantero barcelonista, con más de 700 goles en su carrera, no ha logrado más que dos tantos -y uno de ellos de penalti- en los siete partidos en total que suma en los dos Mundiales en los que ha participado. A punto de cumplir 38 años, el de Norteamérica parece su última oportunidad de dejar su impronta.

Para ello, Polonia debe derrotar en Varsovia a la selección albanesa que dirige el brasileño Sylvinho y, si lo logra, al ganador del Ucrania-Suecia.

Programa de la repesca europea (jueves 26 de marzo):

18:00 (17:00 GMT). Turquía-Rumanía

20:45 (19:45 GMT). Italia-Irlanda del Norte, Gales-Bosnia, Polonia-Albania, Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda y Dinamarca-Macedonia del Norte.

Dos duelos impensables en Monterrey y Guadalajara

Pese a estar en el mismo continente, Bolivia y Surinam nunca se han enfrentado. Jamaica, a su vez, jamás pensó que en su camino hacia un Mundial se toparía con Nueva Caledonia. Las dos eliminatorias más exóticas de la historia protagonizan la puesta de largo de dos de las tres sedes mexicanas.

En Monterrey, Bolivia busca, frente a Surinam, acceder a la final de la repesca, donde aguarda Irak gracias a su mejor clasificación en el ránking FIFA. A dos pasos del sueño mundialista, el pase sería el mejor homenaje posible a Xabier Azkargorta, el ‘bigotón’ que logró la única clasificación de la Verde a un Campeonato del Mundo, el de EE.UU. 1994, -participó invitada en 1930 y 50-, cuatro meses y medio después de la muerte del técnico español.

Su rival, Surinam, logra al fin voz propia después de haber estado surtiendo a Países Bajos de jugadores como Clarence Seedorf, Edgar Davids o Jimmy Floyd Hasselbaink.

El ganador se enfrentará el martes 31 a Irak, una selección que, afectada por la guerra en Oriente Medio, pidió incluso que se pospusiese la repesca.

En la otra semifinal, Jamaica juega contra Nueva Caledonia, sorprendente candidato oceánico con una población de unos 297.000 habitantes, que no fue reconocido oficialmente por la FIFA hasta 2004 y cuya selección el puesto 150 en el ránking.

Lo éxotico de la eliminatoria no le quita trascendencia al partido, ni a la sede. Para Guadalajara es la oportunidad de demostrar que está preparada para acoger el Mundial, tras la ola de violencia que se produjo en el estado de Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho´ capo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Un test de seguridad en una sede por la que pasarán durante la Copa del Mundo México, Colombia, Uruguay y España, entre otros.

El ganador de esta semifinal, jugará el 31 contra la República Democrática del Congo, una selección que accedió a la repesca entre acusaciones de haber hecho ‘vudú’ para que los jugadores nigerianos fallasen en la decisiva tanda de penaltis del play-off africano.

Repesca Intercontinental (jueves 26 de marzo)

Guadalajara: 22:00 (03:00 del viernes 27): Nueva Caledonia-Jamaica

Monterrey: 17:00 (22:00 GMT): Bolivia-Surinam. EFE

og/jpd