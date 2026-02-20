El Mundial podría provocar nueva oleada de casos de sarampión en México, alertan expertos

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La amenaza vírica que supone el actual brote de sarampión en México, con más de 10.000 casos registrados y 31 fallecidos desde el año pasado, podría intensificarse durante el Mundial de Fútbol con una nueva oleada de contagios provocados por la movilidad de millones de visitantes, alertaron este viernes expertos sanitarios.

El médico cirujano Jorge Baruch Díaz, responsable de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a EFE que la Copa del Mundo provocará en México un incremento en los casos de sarampión, que es «muy contagioso» y se transmite por el aire, recordó.

«Muy seguramente en los tres países que organizan el Mundial (Estados Unidos, México y Canadá), después del torneo, le va a seguir una ola de contagios. Entonces, eso va a pasar porque ninguno de los tres países va a poder vacunar a ese 10 % que nos falta para lograr la inmunización en menos de cuatro meses», dijo.

En su opinión, el repunte va a ser «importante» entre la gente que aún no se ha vacunado, por lo que urgió a «intensificar» las campañas de vacunación de cara a la justa deportiva, dado que es «imposible» lograr la inmunidad colectiva en los poco más de cien días que quedan para que arranque el torneo.

Baruch aseguró que este aumento de casos producirá un «retraso» en el retorno a la certificación de países libres de sarampión en Norteamérica, que México aún mantiene pero que «seguramente lo va a perder» antes del inicio de la Copa del Mundo, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio.

No obstante, aclaró, esta situación no va a suponer que el brote de sarampión se «descontrole» en México gracias a su política sanitaria, ya que «estamos escalando» para alcanzar la inmunidad nacional.

Por su parte, la doctora Areli Pérez, directora médica de la ONG Medical Impact, comentó que un aumento de contagios por la justa mundialista es una «posibilidad», pero se mostró confiada en la eficacia de las campañas de vacunación desplegadas por el Gobierno.

Vacunarse, «mensaje claro» dirigido a los viajeros

Ante esta previsión, el médico cirujano Baruch trasladó el «mensaje claro» a los asistentes al torneo que se vacunen contra el sarampión, por lo que calificó de «acertada» la iniciativa de México de promover ante la FIFA la inclusión de esta recomendación.

Esto, además, se hace para evitar «bajar la guardia» y provocar que el virus llegue a los países en los que aún no es «endémico», apuntó la doctora Pérez.

Para la experta, la estrategia debe estar enfocada en el «control de los casos» previo a la justa deportiva.

Asimismo, llamó la atención en que la epidemia se «ceba» con las comunidades más vulnerables, como grupos rurales o indígenas en estados como Jalisco (oeste) o Chiapas (sur), dos de los que presentan más contagios en todo el país.

«Se han hablado un montón de medidas para la prevención (…) Pero lo verdaderamente valioso es la vacunación (…) hay que sensibilizar y llevar la vacuna al 100% de la población», concluyó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir este viernes en que tienen vacunas suficientes para vacunar a la población, sobre todo a los grupos más vulnerables y más afectados por la epidemia.

