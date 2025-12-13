El mundo del espectáculo y la política argentina despiden al actor Héctor Alterio

3 minutos

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- El fallecimiento del actor Héctor Alterio, a los 96 años, conmocionó este sábado al mundo del espectáculo y la política argentina, y varios actores y figuras públicas influyentes del país expresaron su dolor y usaron sus redes sociales para despedirlo.

El actor Luis Brandoni, quien tuvo una cercana relación con Alterio, destacó su legado en una entrevista con la emisora TN.

“Héctor vivió una vida muy intensa, muy dichosa, en sus primeros años en el teatro independiente y más tarde en el teatro comercial. Hizo cosas muy importantes, fue un grandísimo actor, y a los noventa y seis años se despidió de nosotros”, afirmó Brandoni.

Desde la Asociación Argentina de Actores también despidieron a Alterio, de quien destacaron su legado como un pilar de la cultura argentina.

«Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística», escribieron en una publicación en la red social X.

El actor argentino Gastón Pauls, quien compartió escenario con Alterio, también rindió homenaje al actor en sus redes sociales, a través de una emotiva serie de publicaciones con imágenes de sus momentos juntos.

“Gracias por tanto amor, por tantas charlas, por tantos consejos, Héctor querido. Siempre en mi corazón», expresó Pauls, quien también compartió escenas de la película ‘El último tren’ (2002), en la que participaron juntos.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, también se sumó al homenaje, recordando a Alterio como «uno de los grandes actores de la historia cultural argentina».

A lo largo de su carrera, Alterio recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria, incluyendo el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, que recibió este mismo año.

El actor murió en Madrid a los 96 años, lugar que había sido su hogar desde que se exilió en 1975 por las amenazas que le hizo el grupo ultraderechista Triple A, prácticamente en vísperas del comienzo de la dictadura militar argentina.

«Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz», según ha informado su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos, la productora de su último espectáculo,

Alterio, que en 2004 recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos, los también actores Malena y Ernesto, se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto ‘Una pequeña historia’, de tintes autobiográficos.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

En 2008 ganó el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín. EFE

lgu/fpa