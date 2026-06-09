El mundo enfrenta un mayor riesgo nuclear, advierten investigadores

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Investigadores advirtieron el lunes que los Estados con armas nucleares las están sacando de sus depósitos y colocándolas en sistemas de lanzamiento, en un momento en que las armas de destrucción masiva adquieren un papel cada vez más importante en la política mundial.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) afirmó que las potencias nucleares cuentan con un total estimado de 12.187 ojivas, de las cuales unas 9.745 se encuentran en reservas para su posible uso.

Se trata de una disminución marginal en comparación con el año anterior, ya que, desde el fin de la Guerra Fría, las ojivas antiguas se han desmantelado, en general, más rápidamente de lo que se han desplegado nuevas, lo que ha dado lugar a una reducción del número total de ojivas.

«La noticia más preocupante es que, aunque tenemos un menor número de armas nucleares, el nivel de peligros y riesgos nucleares está aumentando», declaró a la AFP Karim Haggag, director del Sipri.

El instituto también prevé que la tendencia a la disminución de los arsenales de armas nucleares probablemente se invierta en los próximos años, «ya que el ritmo de desmantelamiento se está ralentizando, mientras que el despliegue de nuevas armas nucleares se está acelerando», señaló en un comunicado.

Haggag también enumeró varios signos preocupantes, entre ellos el colapso de los controles de armas estratégicas -como los acuerdos internacionales- y la competencia entre grandes potencias con armas nucleares.

– Despliegue de armas –

Otra tendencia preocupante es aquella «en la que Estados que poseen armas nucleares las están sacando de los depósitos y las están desplegando en sistemas vectores con capacidad nuclear. Por lo tanto, vemos un aumento de las armas nucleares desplegadas», afirmó Haggag.

Estados Unidos y Rusia poseen conjuntamente alrededor del 83% del arsenal nuclear mundial, con más de 5.000 ojivas cada uno.

Los dos cuentan con programas para modernizar sus arsenales, pero ambos se han enfrentado a dificultades.

El programa de modernización nuclear de Estados Unidos avanza, pero se ha enfrentado a «dificultades de planificación y financiación que probablemente retrasarán y aumentarán significativamente el coste del programa», señaló el Sipri en un comunicado.

El programa de Rusia también ha tenido problemas con pruebas fallidas de misiles balísticos intercontinentales, y las sanciones económicas y las demandas contrapuestas relacionadas con la guerra en Ucrania también parecen afectar al programa.

– Competencia geopolítica –

Mientras tanto, China amplía su arsenal nuclear a un ritmo más rápido que cualquier otro país.

«La intensificación de la competencia geopolítica supone un incentivo muy fuerte para que China aumente su apuesta por las armas nucleares», afirmó Haggag.

El Sipri estima que China cuenta actualmente con 620 ojivas y, dependiendo de cómo decida estructurar sus fuerzas, podría disponer de otros tantos misiles balísticos intercontinentales para 2030.

Sin embargo, el instituto señaló que, incluso si el país alcanza las 1.000 ojivas nucleares para entonces, esto solo equivaldría a una cuarta parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia.

En Europa, Francia y Reino Unido mantuvieron sus arsenales nucleares estables en 290 y 225 ojivas, respectivamente, pero el Sipri señaló que se espera que el arsenal de Reino Unido aumente tras una revisión de 2021 que recomendó elevar el límite máximo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó igualmente en marzo un aumento del arsenal francés.

El Sipri indicó que se cree que India ha ampliado ligeramente su arsenal nuclear hasta alcanzar las 190 ojivas.

El número de su rival, Pakistán, se mantuvo estable en 170, pero el país siguió acumulando material fisionable, «lo que sugiere que su arsenal nuclear podría ampliarse durante la próxima década».

Corea del Norte también sigue «cumpliendo su objetivo declarado de ampliar ‘exponencialmente’ su arsenal nuclear», según el Sipri, que estima que cuenta con unas 60 ojivas nucleares.

Se cree que Israel -que no reconoce poseer armas nucleares- también está modernizando su arsenal, que según estimaciones del instituto asciende a unas 90 ojivas.

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