El Museo de Arte Moderno de París redescubre a la fotógrafa y reportera Lee Miller

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París, 9 abr (EFE).- El Museo de Arte Moderno de París (MAM) inaugura este viernes una exposición dedicada a la vida y obra de la fotógrafa estadounidense Lee Miller (1907-1977), en la que destaca su faceta como reportera de guerra para la revista Vogue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A lo largo de 250 fotografías y algunos objetos personales, el museo cuenta la convulsa historia de Miller por etapas: once secciones con las que trata la mirada singular de la artista, su ambición, sus amistades y su visión del conflicto.

Tras triunfar como modelo en Nueva York, en la década de 1920, Miller -de nombre real Elizabeth- se dedicó a la fotografía artística en París, donde exploró el surrealismo y se rodeó de artistas como Pablo Picasso, antes de consagrarse al fotoperiodismo en Londres.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue una de las pocas mujeres estadounidenses en obtener una acreditación como corresponsal de guerra para su país.

El director del MAM, Fabrice Hergott, explicó que la exposición «no se detiene en la primera parte de su vida, sino que se concentra en el episodio más dramático de su recorrido: desde los combates de Normandía hasta el descubrimiento de los campos de concentración».

Su paso por el frente le reservaría un lugar privilegiado en la historia, al retratar el avance de las tropas aliadas tras desembarcar en Normandía, Francia (1944), y la liberación de los campos de concentración de Dachau y Buchenwald (1945).

Fue justamente este encuentro con los prisioneros, que cuenta con una sección dedicada en el museo, el que terminó por asentar la fama internacional de la fotógrafa, a la que Hergott considera «una de las artistas más reconocidas del arte moderno».

«Situarse en el ojo de Lee Miller es hoy en día una necesidad, casi una forma de limpiar nuestra mirada. Ver cómo ella vio nos ayuda, sin duda, a comprender lo que vivimos en el presente, cuando la intensidad súbita de los eventos sobrepasa nuestras capacidades ordinarias de percepción», agregó.

Junto a las múltiples fotografías que se exhiben en el MAM, la exposición también incluye la cámara de Miller, su uniforme y diversas revistas y pósteres en los que puede apreciarse el impacto de la estadounidense.

La exposición vivirá en el MAM la segunda etapa de un circuito que ha partido de Londres, donde se exhibió en el museo Tate Britain del 2 de octubre de 2025 al pasado 15 de febrero, y que finalizará en el Instituto de Arte de Chicago, del 29 de agosto al 7 de diciembre de 2026.

El final del recorrido, que emula los vaivenes de la fotógrafa a lo largo de su vida, coincidirá con la entrada en el año 2027, que marca el 50 aniversario de su fallecimiento.

La exposición podrá visitarse desde este viernes y hasta el 2 de agosto, por lo que coincidirá casi enteramente con otra dedicada al pintor, escritor y músico británico Brion Gysin (1916-1986), titulada ‘Le dernier musée’ (‘El último museo’), y que estará abierta hasta el 12 de julio.

Además, desde el pasado viernes el museo también acoge la exposición temporal ‘Realidades Estonias’, dedicada a la escena artística de este país báltico, que permanecerá abierta al público hasta el 19 de julio. EFE

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