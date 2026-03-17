El museo Guimet de París bucea en el arte en busca de la belleza coreana y su cosmética

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París, 17 mar (EFE).- El museo Guimet de París, dedicado al arte asiático, inaugura mañana miércoles una exposición que analiza los orígenes de la belleza coreana y su cosmética, una industria multimillonaria de reciente explosión conocida como ‘K-Beauty’, a través del arte tradicional coreano.

Con el título de ‘K-Beauty. Belleza coreana, historia de un fenómeno’, la exposición atraviesa tres siglos de historia para entender la concepción actual de la belleza en Corea del Sur mediante «obras maestras» de su arte, muchas procedentes de museos internacionales, así como testimonios de época que «ilustran la permanencia de modelos antiguos» y cómo cambiaron con la llegada de la globalización.

Con una población y un Producto Interior Bruto (PIB) similares a España, Corea del Sur ha experimentado un rápido crecimiento desde el final de la guerra de Corea (1950-53), cuando la península quedó dividida en dos países, y en cuestión de décadas ha pasado a exportar productos culturales de todo tipo, desde música pop (K-Pop) y gastronomía (K-food) hasta telenovelas (K-Drama).

La comisaria de la exposición Claire Bettinelli explicó en declaraciones a EFE que esta fiebre coreana, conocida como la ola ‘Hallyu’, es un ejercicio «de poder blando coreano» que se asentó con el cambio de milenio, con la aparición «en mercados occidentales» de películas, comida, cosmética y música procedente de Corea del Sur.

Dado que el canon de belleza coreano es distinto al establecido en países occidentales, la promoción de la cultura coreana ha alimentado desde entonces el crecimiento de un sector de cosmética enteramente dedicado a la difusión de este ideal de belleza: el K-Beauty.

«Esa belleza contemporánea, la de ídolos pop y actores de cine, presentan características específicas: una tez bastante pálida, una piel perfecta, muy poco maquillaje… y hemos tratado de saber de dónde venía esto», agregó Bettinelli.

Para ello, la muestra incluye múltiples obras y objetos históricos ligados al cuidado personal diario, como un manual de medicina e higiene del siglo XVII, el maquillaje de una princesa coreana del siglo XVIII, o una pinza para el pelo del siglo XIX.

«Lo que nos interesaba era seguir el hilo de la historia para ver cuándo se fijan estos arquetipos de belleza y cómo evolucionan con el paso del tiempo», apuntó la comisaria.

La exposición dedicada al ‘K-Beauty’, abierta hasta el 6 de julio, es una de las tres que el museo Guimet ha organizado en 2026, con un ciclo titulado ‘K-arrément Corée !’ (‘¡Totalmente Corea!’) que conmemora los 140 años de relaciones diplomáticas entre Francia y el país asiático. EFE

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