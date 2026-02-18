El número de personas con empleo en Alemania cayó un 0,1 % en el cuarto trimestre de 2025

Berlín, 18 feb (EFE).- El número de personas con empleo en Alemania cayó en el cuarto trimestre de 2025 un 0,1 % con respecto al trimestre anterior y un 0,1 % en comparación con el mismo periodo del año precedente, hasta sumar 46,1 millones de ocupados, según los datos provisionales publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

De esta manera, el número de personas ocupadas descendió, ajustado por efectos estacionales, en el último trimestre del año pasado en 25.000 personas en comparación con los tres meses anteriores.

Sin ajuste estacional, el número de personas ocupadas aumentó en el cuarto trimestre de 2025 en 132.000 personas (un 0,3 %) respecto al tercer trimestre.

En la comparación interanual, el número de personas ocupadas disminuyó en el cuarto trimestre de 2025 en 58.000 personas con respecto al mismo periodo de 2024.

Mientras, el empleo en los sectores de servicios creció en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo trimestre del año anterior (122.000 personas más o un 0,3 %), fuera de los servicios el empleo cayó con mayor intensidad, en 180.000 personas (un 1,6 % menos).

En la industria manufacturera (sin incluir la construcción), el número de personas ocupadas volvió a reducirse en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el año anterior (160.000 personas o un 2,0 % menos).

En la construcción, el empleo también disminuyó en 20.000 personas (un 0,8 %), en tanto que en la agricultura, silvicultura y pesca, el empleo permaneció sin cambios.

La evolución positiva del empleo sujeto a cotización social llegó a su fin en el cuarto trimestre de 2025 y también continuaron las pérdidas en el número de personas con empleos exclusivamente marginales (miniempleos y empleos de corta duración, así como personas en programas de empleo).

En total, el número de trabajadores asalariados en el cuarto trimestre se redujo ligeramente en 31.000 personas (un 0,1 %) respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en 42,5 millones.

Asimismo, el número de trabajadores autónomos, incluidos los familiares colaboradores, siguió disminuyendo, ya que en la comparación interanual la cifra se redujo en 27.000 personas (un 0,7 %), hasta los 3,7 millones.

Las horas trabajadas en promedio por persona ocupada aumentaron en el cuarto trimestre un 0,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta 336,4 horas.

El volumen total de trabajo de la economía creció en el mismo período un 0,5 %, hasta 15.500 millones de horas. EFE

