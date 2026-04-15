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El Newcastle United ficha a la perla ecuatoriana Johan Martínez para 2027

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Londres, 15 abr (EFE).- El Newcastle United hizo oficial este miércoles el fichaje de la perla ecuatoriana Johan Martínez, de 17 años, y explicó que se unirá a la entidad en el verano de 2027, cuando cumpla la mayoría de edad.

Hasta esa fecha el joven continuará su progresión en el Independiente del Valle, donde ganó el título ecuatoriano sub-17 en diciembre de 2025, para posteriormente unirse al filial del conjunto inglés.

«Independiente del Valle tiene una sólida reputación de desarrollar jugadores y Johan se ha beneficiado de ello. Continuará su progresión allí y seguiremos en contacto con el club. Estamos contentos de haber conseguido al jugador», afirmó Ross Wilson, director deportivo del Newcastle, en el comunicado de la entidad.

A nivel internacional actualmente está jugando con Ecuador el Campeonato Sudamericano Sub-17 donde jugará las semifinales en la madrugada del jueves al viernes frente a Argentina. EFE

jpa/sab

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