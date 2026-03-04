El Nikkei se hunde un 3,61 % por el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la energía

2 minutos

Tokio, 4 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió este miércoles un 3,61 %, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restó 2.033,51 puntos, hasta ubicarse en 54.245,54 enteros, su nivel más bajo desde principios de febrero.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cayó además un 3,67 %, o 138,5 puntos, hasta situarse en 3.633,67 unidades.

El miedo al impacto en la economía japonesa de un aumento de los precios de la energía por la escalada en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transcurre gran parte del crudo que importa Asia, llevó a los inversores a desprenderse de activos de riesgo, y las caídas fueron generalizadas a lo largo de la jornada.

En el sector de los semiconductores, firmas como Disco o Advantest registraron bajadas del 5,57 % y del 4,76 %, respectivamente, mientras que el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se desplomó un 7,16 %.

También bajaron las principales navieras del país: Nippon Yusen cayó un 2,85 %, Mitsui O.S.K. Lines un 1,8 % y Kawasaki Kisen Kaisha un 1,75 %.

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejó un 4,92 %, mientras que sus rivales Honda y Nissan bajaron un 2,72 % y un 4,16 %, respectivamente.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony repuntó un 0,62 %, y la empresa de videojuegos Nintendo subió un 1,33 %.

En el sector de la banca las caídas fueron generalizadas. El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejó un 4,7 %, SMBC bajó un 6,53 % y Mizuho cayó un 5,85 %. EFE

jdg/alf