El nobel Gurnah dice que «países colonizados son similares por consecuencias compartidas»

Ciudad de México, 26 de nov (EFE),- El ganador del premio nobel de literatura en 2021, Abdulrazak Gurnah, refugiado en el Reino Unido desde que a los 18 años huyó de la violencia de su país natal, Tanzania, consideró este martes que este territorio es “similar” a otros como América “por las consecuencias que comparten debido al colonialismo”.

El autor afirmó en una rueda de prensa a EFE que «aunque lo sucedido en América, la India, o África no es lo mismo” todos estos lugares tienen un punto en común: “el colonialismo”.

“Al final, las consecuencias son las que los hacen similares, es lo que comparten. Recientemente, ha habido una idea que creo que es buena, que es un sur global, que no solo incluye al sur, sino a todas estas sociedades. Porque, de alguna manera, nos preguntamos entre nosotros y tratamos de reunir información sobre cómo somos de similares, en qué nos parecemos”, subrayó el también finalista del premio Booker.

Gurnah está en una gira por Latinoamérica que lo ha llevado a países como Perú o Chile y que culmina en México, con su visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la mayor en español y que comenzará el 30 de noviembre.

En todos estos países, aseguró, le preguntan qué sabe sobre ellos, a lo que respondió que “bastante poco”.

En ese sentido, reivindicó que ferias como la FIL o eventos similares sirvan para “saber qué está pasando en el mundo”.

Explicó que ha estado en eventos en África en los que los hacen para ellos mismos, porque «no importa lo que piensen de nosotros en Estados Unidos, no importa, porque queremos saber sobre cada uno de nosotros”, expresó el escritor de 75 años.

No hay solución “mágica” al colonialismo

El autor recibió el premio Nobel por “su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo” en su carrera literaria, en la que ha juntado tanto esclavitud y pobreza con amor en libros como ‘Paraíso’ (1994) o su último texto, que presentará en la FIL, ‘Desertor’ (2023), pero confesó “no tener una solución mágica para corregir las cosas del colonialismo”.

“Solo soy un observador, pienso y escucho. Solo un esfuerzo lento y constante podrá corregir las cosas del colonialismo, no se puede hacer con solo una cosa», desarrolló el novelista, quien reveló que no está peleado con que lo “etiqueten” por escribir sobre el colonialismo y ser africano.

Subrayó que “la gente quiere que las cosas sean sencillas (…) A los libreros o a los que deciden el Premio Nobel les tengo compasión. Leen más de un libro de un autor y luego tienen que escribir en dos párrafos por qué gana un autor. Pero hay más que esa descripción en la obra, esta no es completa y ellos no pretenden que lo sea”.

También defendió la literatura africana y en otros idiomas, y es que, aunque él no escriba en suajili -hablado en Tanzania- “ya que no siente ninguna obligación”, destacó el “crecimiento enorme” de autores que no solo hablan de “los problemas de esclavitud, misoginia o patriarcado” que todavía ocurren en el continente, sino de “la experiencia de vivir en occidente”.

Finalmente, se refirió sobre el carácter histórico de sus novelas, donde ha descrito varias guerras y conflictos sucedidos por el colonialismo, hechos a los que siempre recurre porque, según Gurnah, una novela no tiene que ser acerca de la actualidad, sino de otro momento que permita saber cuáles son las situaciones del ahora.

“A veces entender el pasado aclara la situación del presente», sentenció. EFE

