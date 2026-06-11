El noma reabre en agosto con el mexicano Pablo Soto como chef

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El noma, templo de la cocina nórdica, anunció este miércoles que reabrirá sus puertas en Copenhague en agosto con un nuevo chef, el mexicano Pablo Soto, y otro equipo directivo tras la dimisión del fundador René Redzepi, acusado de comportamientos humillantes.

«Esta primavera nos ha llevado a reflexionar más de cerca sobre quiénes somos, sobre lo que más importa (…) estamos listos para compartirlo con ustedes. En agosto, volvemos a casa», escribió el equipo del emblemático restaurante en un comunicado.

Es «el comienzo de un nuevo capítulo» para este restaurante, que no figura entre los establecimientos con tres estrellas de la guía Michelin nórdica para 2026, a diferencia de años anteriores.

Su chef será a partir de ahora el mexicano Pablo Soto.

A partir del 5 de agosto, noma tiene la intención de ofrecer un menú diferente cada mes por un precio inicial de 4.500 coronas (alrededor de 600 euros, 694 dólares).

Abreviatura de las palabras danesas «nordisk» (nórdico) y «mad» (comida), el noma abrió en un muelle del centro de Copenhague en 2003 antes de instalarse en 2018 en un barrio más bucólico de la capital danesa.

El restaurante cerró en febrero y parte del equipo se trasladó a Los Ángeles.

En marzo, su chef René Redzepi anunció su dimisión ante los testimonios de abusos revelados por The New York Times. Sigue siendo propietario del establecimiento y su director creativo, precisó el comunicado.

Tras su renuncia, el chef de 48 años pidió disculpas.

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