El nuevo embajador de Argentina en España presenta las cartas credenciales a Felipe VI

Madrid, 12 sep (EFE).- El nuevo embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, presentó este viernes las cartas credenciales al rey Felipe VI, en el tradicional acto que se celebra en el Palacio Real de Madrid.

Wenceslao Bunge, exdirectivo del banco Credit Suisse, fue nombrado como embajador argentino en España en febrero pasado por el presidente argentino, Javier Milei y en el mes de mayo fue avalado por el Senado de su país, tal como establece la ley argentina.

La Embajada argentina en España estaba vacante desde diciembre de 2024, cuando el Gobierno de Milei desplazó como titular al diplomático Roberto Bosch, nombrado un año antes.

Bunge ejerció desde septiembre de 2022 la copresidencia a nivel global de la compañía de bienes raíces e inversiones JLL.

Trabajó además durante 29 años en el banco Credit Suisse, donde ocupó diversas posiciones, incluyendo la de director ejecutivo de la filial en España entre 2017 y 2022.

También presentó sus cartas credenciales ante el monarca español el nuevo embajador de Guatemala, Jorge Skinner-Klé, junto a los nuevos embajadores de Angola, Balbina Malheiros Dias; Senegal, Brahim Al Khalil Seck, de Senegal; Suiza, Heinrich Schellenberg; e Islandia, Kristján Andri Stefánsson, en una ceremonia a la que asistió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España.

Una vez que se presentaron por separado, el monarca mantuvo una reunión con cada embajador para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales, encuentros en los que participó también Albares.

Los embajadores llegaron al Palacio Real en carrozas de época a caballo, una tradición única en el mundo, que se remonta al siglo XVIII y que se ha mantenido prácticamente intacta hasta la actualidad.

Los carruajes, de Patrimonio Nacional, trasladan a cada uno de los embajadores desde el Ministerio de Exteriores hasta el Palacio y una vez allí, la comitiva es recibida con los acordes del himno nacional de sus respectivos países y con los honores de un destacamento de la Guardia Real. EFE

