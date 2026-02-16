El nuevo embajador de EE.UU. en España apuesta por reforzar defensa y lazos económicos

3 minutos

Madrid, 16 feb (EFE).- El nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr., lanzó este lunes un mensaje centrado en el fortalecimiento de la relación bilateral, la cooperación en defensa y el impulso de los lazos económicos entre ambos países, a su llegada a Madrid tras asumir el cargo.

De origen cubano y bisnieto de emigrantes canarios, el diplomático declaró a EFE que entre sus prioridades estará el fortalecimiento de la defensa común y el avance hacia «el objetivo compartido por los aliados» de destinar el 5 % del PIB al gasto a defensa.

Asimismo, apostó por acelerar las ya «importantes relaciones comerciales» entre ambos países, fortalecer las fronteras y mantener sus esfuerzos contra la delincuencia transnacional.

Durante su discurso preparado y sin admitir preguntas, León Jr. también manifestó su intención de promover los intereses mutuos en América Latina y de ampliar la colaboración bilateral para “brindar mayor seguridad y prosperidad” a los ciudadanos de ambos países, Estados Unidos y España.

El nuevo embajador expresó el “inmenso orgullo” de representar al presidente Donald Trump y dirigir la misión diplomática estadounidense en “dos importantes países aliados”, al tiempo que subrayó el carácter histórico de la relación entre Washington y Madrid.

Destacó que este año Estados Unidos conmemora 250 años de independencia, lograda “en gran parte gracias a España”, y subrayó el papel del país europeo como uno de los «mejores aliados y amigos más cercanos desde los primeros días» de existencia de su nación.

A nivel personal, destacó el vínculo histórico de su familia con España y aseguró que inicia esta etapa con “un profundo amor por el idioma, la historia y la cultura” del país, así como con “gran aprecio por el pueblo español y el pueblo andorrano”.

El empresario, de 81 años y quien juró el cargo la semana pasada ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentará este miércoles sus cartas credenciales ante el rey de España, Felipe VI.

Tras anunciar su nominación en enero de 2025, Trump calificó a León Jr. como «un empresario, jinete y filántropo de gran éxito».

«Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble», dijo entonces el líder republicano.

Además de sus negocios en atención médica, es un «profesional inmobiliario con una amplia cartera de bienes raíces comerciales y residenciales», según el Departamento de Estado de EE.UU.

Su elección como nuevo embajador en España llega tras meses de tensiones geopolíticas entre Washington y Europa, y de críticas de Trump al Gobierno del presidente Pedro Sánchez por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido con el objetivo de gasto del 5 % de su PIB en defensa.

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo. EFE

cma/mb

(foto) (vídeo)