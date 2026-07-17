El nuevo Gobierno ucraniano nombra ministros en funciones de Exteriores y Defensa

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Kiev, 17 jul (EFE).- El recién investido primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, anunció este viernes el nombramiento del que ya era titular de Exteriores en el anterior ejecutivo como ministro en funciones de esa misma cartera.

Koretski nombró también al hasta ahora responsable de ataques de larga distancia del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) como nuevo ministro de Defensa también en funciones.

Los nombramientos fueron anunciados por Koretski, que subrayó que la decisión al respecto se tomó de acuerdo con el presidente Volodímir Zelenski, en su cuenta de Facebook.

El resto de los ministros del nuevo Gobierno fueron aprobados en la víspera por el Parlamento a propuesta del primer ministro Koretski, cuya candidatura había sido votada por la Cámara el miércoles.

Esta restructuración gubernamental decidida por Zelenski menos de un año después de la anterior gran remodelación del Ejecutivo ha creado una gran polémica en Ucrania al haber prescindido el presidente del anterior ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, un político joven al que muchos consideran artífice de la transformación tecnológica del Ejército ucraniano que habría permitido a Kiev mejorar su posición en la guerra este año.

Fédorov explicó el jueves que su salida se debe a su incompatibilidad con el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, por el que Zelenski ha tomado partido y a quien el exministro acusó de autoritario y anticuado.

Zelenski también anunció este viernes el nombramiento del hasta ahora ministro del Interior, Igor Klimenko, como nuevo jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania en sustitución de Rustem Umérov. EFE

mg/ajs