El nuevo jefe de la ONU en RDC cree que «no existe» una solución sólo militar al conflicto

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Nairobi, 8 abr (EFE).- El diplomático estadounidense James Swan, nombrado el pasado mes como nuevo jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), afirmó este miércoles que «no existe» una solución solamente de carácter militar para el conflicto en el este congoleño.

«No existe una solución exclusivamente militar para la crisis actual. El progreso requerirá diálogo, participación regional y el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos», dijo Swan en un comunicado, tras asumir este martes su cargo en la capital de la RDC, Kinsasa.

El diplomático subrayó que la situación humanitaria y de seguridad en el este de la RDC sigue siendo «profundamente preocupante» y la población civil continúa «soportando la mayor carga».

«Mi prioridad es asegurar que la MONUSCO cumpla con el mandato que le encomendó el Consejo de Seguridad, con un claro enfoque en la protección de la población civil, el apoyo a la desescalada y la creación de condiciones propicias para una paz duradera», aseveró.

La protección de la población civil -añadió- continuará siendo «fundamental» para la actuación de la misión de la ONU.

El nuevo jefe de la MONUSCO cuenta con una larga trayectoria en países africanos con complejas situaciones políticas y de seguridad, y llegó a ejercer como embajador en la propia RDC de 2013 a 2016.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyador por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO. EFE

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